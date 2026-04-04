La CARM sustituye los buzones de sugerencias tradicionales por códigos QR

Una Ciudadana, Haciendo Uso De Los Códigos QR Instalados Para Sustituir Los Buzones Físicos - CARM

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha sustituido de manera progresiva los buzones físicos que se venían usando para recoger las sugerencias de los ciudadanos por unos códigos QR que agilizarán el proceso y reducirán el coste administrativo.

La directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez, explicó que la decisión se produce tras comprobar que el empleo de estos buzones físicos "ha quedado ya en niveles totalmente testimoniales".

Durante el pasado año 2025, y según el informe que realiza anualmente el Servicio de Atención Ciudadana (SAC), solo 92 de las 5.013 consultas, sugerencias, quejas y solicitudes de información sobre el funcionamiento de la administración que se recibieron llegaron a través de este canal.

En el extremo contrario, la Sede Electrónica de la Comunidad se ha consolidado como el canal de comunicación preferido por los ciudadanos y aglutina ya más de la mitad de las interacciones de estos con la administración regional.

En concreto, un total de 2.652 de esas 5.013 solicitudes de información, quejas y sugerencias que plantearon los ciudadanos durante el pasado año llegaron a través de la Sede Electrónica (53 por ciento). El segundo canal más empleado fue el formulario web, que registró un total de 1.622 interacciones que representan un 32 por ciento del total.

La responsable de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios subrayó en este sentido que la transformación digital "ya no es una opción, sino una realidad consolidada que pone en valor la madurez digital de la ciudadanía y el esfuerzo de modernización que está llevando a cabo en los últimos años la administración regional".

El informe elaborado por el SAC refleja además un importante descenso en el número total de peticiones de información, quejas, sugerencias o felicitaciones de los ciudadanos a la administración. En concreto, las interacciones pasaron de 6.545 en 2024 a las 5.103 del pasado año.

El documento destaca también que el 96 por ciento de las solicitudes planteadas por los ciudadanos fueron respondidas dentro del plazo establecido. "Estos datos reflejan la mejora en la gestión y resolución de expedientes, pero también nos muestran a una ciudadanía cada vez más activa y exigente que gracias a sus quejas, sugerencias o comentarios nos permite detectar puntos críticos en la prestación de los servicios públicos, y eso a su vez nos permite actuar con mayor precisión y ofrecer un servicio público más ágil, moderno y eficiente".

En cuanto a los departamentos que concentran las solicitudes de los ciudadanos, destacan las consejerías de Política Social, Familias e Igualdad y la de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, con un 18 por ciento cada una. Les siguen las consejerías de Salud y la de Educación y Formación Profesional, que reciben respectivamente un 12 por ciento de las solicitudes de los ciudadanos; y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, con un 10 por ciento.