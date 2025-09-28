Cartagena acoge este lunes el Ejercicio de Salvamento y Rescate de Submarinos 'CARTAGO-25'

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se inicia el desarrollo del ejercicio de Salvamento y Rescate de Submarinos CARTAGO-25. Esta edición se desarrollará en aguas de Cartagena hasta el 3 de octubre y contará con el submarino 'Galerna', el buque de salvamento y rescate 'Neptuno', unidades de superficie de la FLOTA como el BMP 'Cartagena', unidades de la Fuerza de MCM, un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) y buceadores del Centro de Buceo de la Armada, entre otras.

El ejercicio CARTAGO 25 es un ejercicio de salvamento de submarinos en el que se comprueba el material, medios y procedimientos disponibles para asistir y extender la vida de los supervivientes a bordo de un submarino siniestrado hasta la llegada de los medios de rescate, o el escape.