Cartagena anuncia suelo municipal gratuito para vivienda asequible, congelar impuestos en 2027 y duplicar el cheque bebé

Pleno Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado este viernes en el Debate sobre el Estado del Municipio un paquete de medidas centrado en facilitar el acceso a la vivienda, mantener la presión fiscal y reforzar las ayudas a las familias.

Entre las principales iniciativas destacan la cesión gratuita de suelo municipal para construir vivienda asequible, la congelación de todos los impuestos y tasas municipales en 2027 y la duplicación del cheque bebé hasta los 400 euros.

En materia de vivienda, Arroyo ha calificado la situación como una "emergencia social" y ha avanzado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de promotores, cooperativas o particulares parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo sin coste para levantar viviendas asequibles.

La cesión se realizará mediante convocatoria pública y estará condicionada a que las promociones se ejecuten en los plazos previstos. En caso de incumplimiento, las parcelas revertirán al patrimonio municipal.

En el ámbito fiscal, Arroyo ha dado a conocer que el Gobierno municipal propondrá mantener congelados todos los impuestos y tasas en 2027, sin aplicar siquiera la actualización correspondiente al IPC.

La propuesta incluirá también la continuidad de la denominada "tasa cero" para la apertura de nuevos negocios por quinto año consecutivo y el mantenimiento de las bonificaciones fiscales destinadas a favorecer la inversión y la creación de empleo.

Según la alcaldesa, la política de congelación fiscal ha evitado una actualización acumulada equivalente al 25 por ciento del IPC y ha dejado en manos de familias y empresas unos 35 millones de euros.

El tercer gran anuncio estuvo dirigido a las familias. Arroyo ha adelantado que el cheque bebé municipal se duplicará a partir del próximo año y pasará de 200 a 400 euros por nacimiento.

La alcaldesa ha enmarcado esta medida dentro de la política municipal de apoyo a la natalidad, junto a la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, el transporte gratuito para menores de 14 años y las iniciativas de conciliación.