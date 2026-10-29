Cartagena aplaza sus actividades de Halloween por el luto oficial tras el accidente de Urda (Toledo)

El Ayuntamiento de Cartagena aplaza las actividades lúdicas y festivas gratuitas organizadas por el Consistorio o celebradas en recintos públicos municipales para respetar el luto oficial decretado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido aplazar las actividades lúdicas y festivas gratuitas organizadas por el Consistorio o celebradas en recintos públicos municipales para respetar el luto oficial decretado por el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo).

En concreto, la reprogramación municipal trasladará la mayor parte de los eventos afectados al fin de semana del 6 y 7 de noviembre, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

Así, el concierto de Mood Swing, incluido en la 45 edición del Cartagena Jazz festival y previsto para este sábado, 31 de octubre, en la plaza del Icue, se trasladará al próximo fin de semana.

Las actividades impulsadas por la Concejalía de Juventud previstas para este viernes, 30 de octubre, se realizarán finalmente el próximo viernes 6 de noviembre, en los horarios previstos.

Por su parte, el XII Certamen 'En ocasiones veo cortos', para mayores de 16 años, se llevará a cabo finalmente el viernes 6 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Centro de Recursos Juveniles, en el Paseo Alfonso XIII, 53, con entrada es libre hasta completar aforo.

También se han trasladado a ese viernes, en los horarios previstos para esta semana, otras actividades dentro del programa de Juventud, como un taller de cocina, otro de complementos terroríficos, de decoración de calaveras mexicanas o de mini casitas encantadas, todas con plazas agotadas.

Aquellas actividades desarrolladas en barrios y diputaciones de Cartagena que han sido impulsadas por asociaciones vecinales y el Ayuntamiento también se aplazarán y no se desarrollarán este fin de semana.

Es el caso, por ejemplo, del pasaje del terror en Galifa, organizado por la Asociación Juvenil Sierra La Muela y Asociación de Vecinos de Galifa, con colaboración municipal. Tampoco se llevará a cabo el pasaje del terror en el Centro Cívico de La Palma, organizado por la Plataforma Juvenil de La Palma con la colaboración de Juventud del Ayuntamiento.

La programación municipal, en la que la mayoría de las propuestas son gratuitas y se reparten por todo el término municipal, desde Cuesta Blanca hasta La Manga, está disponible en el apartado Agenda Ciudad de 'www.cartagena.es'.