Cartagena conmemora el Día Europeo de las Personas Sin Hogar y los 10 años del servicio municipal

El Ayuntamiento de Cartagena conmemora el Día Europeo de las Personas Sin Hogar, - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha conmemorado el Día Europeo de las Personas Sin Hogar, celebrado el pasado 23 de noviembre, una fecha destinada a sensibilizar a la ciudadanía y a las administraciones sobre la necesidad de dar respuesta a una de las formas más graves de exclusión social.

El acto coincide, además, con el décimo aniversario de la separación de los servicios municipales de Personas Sin Hogar y Vivienda, "una reorganización que permitió dotar a ambos ámbitos de mayores recursos técnicos y económicos", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante la jornada, la edil de Política Social, Cristina Mora, ha expresado su agradecimiento a todas las entidades sociales --Amas, Accem, Cruz Roja, Cáritas, Hospitalidad y La Huertecica--, así como a la Policía Local, Protección Civil, el Área de Igualdad y los equipos de Servicios Sociales, por su labor en apoyo al colectivo.

En esta década, Cartagena ha participado en proyectos europeos de innovación social y desarrollado una red de recursos y alternativas habitacionales adaptadas a las necesidades de la población atendida.

Gracias a la detección temprana y a la intervención preventiva, el servicio ha reducido de 2.117 personas atendidas en 2016 a 767 a fecha de octubre de este año. Asimismo, el Albergue Municipal ha incrementado su capacidad de respuesta, pasando de 3.573 pernoctas en 2016 a 4.551 en lo que va de 2024.

El Ayuntamiento ha recordado que el sinhogarismo "va más allá de la falta de vivienda: implica carencias de apoyo social, oportunidades laborales, acceso a la salud y a los servicios sociales. Por ello, se ha destacado la importancia del trabajo comunitario, la cohesión entre recursos y la lucha contra la discriminación, la criminalización del colectivo y los delitos de odio".