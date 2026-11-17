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MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cartagena dará la bienvenida a la Navidad el próximo sábado 5 de diciembre, a las 19.00 horas, con un espectáculo en la Explanada del Puerto que incluirá música en directo, un espectáculo de 300 drones, el encendido de las luces navideñas y un castillo de fuegos artificiales, organizado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

La parte musical contará con la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, la soprano Inés Ananda, la Coral Discantus y el Coro Iuvenis Musica, que ofrecerán un concierto navideño bajo la dirección de Ángel L. Carrillo. La periodista Nazaret Navarro presentará el acto, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena. Además, 300 drones dibujarán distintas figuras navideñas sobre el cielo del puerto. El espectáculo, ofrecido por la Autoridad Portuaria, ampliará el número de dispositivos respecto a la pasada edición.

El Ayuntamiento instalará pantallas de gran formato en Héroes de Cavite y la plaza del Ayuntamiento para que las actuaciones puedan seguirse desde distintos puntos. El encendido volverá a celebrarse en la Explanada del Puerto, donde el pasado año se congregaron alrededor de 50.000 personas, y podrá seguirse también a través del canal de YouTube del Consistorio.

NUEVA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

La iluminación navideña incorporará este año nuevas figuras luminosas en distintos puntos del centro histórico. La plaza del Ayuntamiento contará con un árbol transitable de 20 metros de altura y varios árboles luminosos de siete metros.

Por su parte, el paseo de Alfonso XII y Héroes de Cavite tendrán dos grandes ángeles de entre cinco y seis metros, mientras que un tercero se instalará en la plaza de San Sebastián.

Las calles del Carmen, Santa Florentina, Puertas de Murcia, Jabonerías y Castellini lucirán más de un centenar de motivos luminosos inspirados en ramas de almendro, además de estrellas, copos de nieve tridimensionales y otros elementos decorativos repartidos por la ciudad.

El artista Puebla es el autor del cartel anunciador de la Navidad de Cartagena, que servirá de imagen para las actividades organizadas por el Ayuntamiento.

La programación completa se presentará el martes 1 de diciembre e incluirá conciertos, espectáculos, mercados navideños, actividades infantiles y propuestas tradicionales. Las actividades se prolongarán hasta la llegada de los Reyes Magos y se desarrollarán en el centro de la ciudad, los barrios y las diputaciones.