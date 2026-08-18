Cartagena destinará 1,7 millones a un centro avanzado en ciberseguridad y Defensa vinculado a CAETRA

Futuro Espacio Dato - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Cartagena va a invertir 1.696.238,50 euros en la puesta en marcha de 'Espacio Dato', el innovador centro tecnológico diseñado e impulsado por el Ayuntamiento para que empresas, startups y centros de investigación puedan desarrollar, ensayar y validar soluciones avanzadas de inteligencia artificial, análisis de datos, simulación, gemelos digitales y ciberseguridad.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que la inversión se financiará en un 40% con fondos propios, mientras que el 60% restante procede de la convocatoria de Red.es para 'ciudades y territorios inteligentes' a la que el consistorio presentó el proyecto. "Es un paso muy importante para una iniciativa que nace en Cartagena y que hemos diseñado para poner nuestra ciudad, nuestro talento y nuestro tejido industrial al servicio de la tecnología del futuro", ha afirmado Arroyo.

"Espacio Dato es una pieza propia de Cartagena dentro del ecosistema CAETRA. Queremos que las empresas no solo encuentren aquí industria y conocimiento, sino también un lugar donde puedan probar sus tecnologías, convertirlas en soluciones reales y generar empleo de alta cualificación", ha señalado la alcaldesa, según han informado desde el consistorio.

El centro estará ubicado en el antiguo Mercado Gisbert, junto al Espacio Nube, creando en este enclave del centro histórico un nuevo polo tecnológico. Nube fue inaugurado por la alcaldesa el pasado mes de mayo como centro de formación digital, capacitación tecnológica y apoyo al emprendimiento, con una inversión superior a los 225.000 euros.

Espacio Dato permitirá trabajar con información urbana, industrial y operativa para recrear escenarios virtuales y testar soluciones antes de su implantación en entornos reales, con aplicaciones especialmente vinculadas a sectores estratégicos para Cartagena como la industria, la logística portuaria, la defensa, la seguridad y el ámbito naval.

Para Arroyo, la llegada de estos fondos "demuestra que Cartagena tiene un proyecto tecnológico propio y capacidad para competir y conseguir financiación para desarrollarlo".

La alcaldesa ha situado esta infraestructura dentro del crecimiento del ecosistema CAETRA, que ya suma en Cartagena iniciativas como CAETRA Arsenal, la aceleradora comercial y la aceleradora de inteligencia artificial vinculadas al CEEIC y la Mesa de Formación de Nuevas Industrias. La línea CAETRA Arsenal cuenta con una dotación de cinco millones de euros para 2025-2026 y busca conectar a empresas y pymes con las capacidades tecnológicas del Arsenal.

A este ecosistema se suma el Centro de Emprendimiento de Defensa del Mediterráneo, anunciado por el presidente regional, Fernando López Miras, durante el Debate sobre el Estado de la Región, que se instalará en el antiguo edificio de Contentpolis, en Los Camachos, cedido por el Ayuntamiento, con una inversión inicial prevista de tres millones de euros.

"Estamos construyendo un ecosistema completo, con formación, emprendimiento, inteligencia artificial, transferencia tecnológica, defensa y ahora también un espacio para testar y desarrollar soluciones avanzadas basadas en el dato", ha subrayado Arroyo, quien ha insistido en que el objetivo último es "convertir todo este potencial en oportunidades para nuestras empresas, empleo cualificado y futuro para Cartagena".