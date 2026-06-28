Cartagena, entre las diez ciudades españolas con mayor calidad de vida, según el ranking de Madrid Capital Mundial

La Calidad De Los Servicios De Atención Sanitaria En El Área De Salud De Cartagena Es Uno De Los Factores Fundamentales Que Ha Hecho Que Cartagena Se Encuentre Entre Las Diez Ciudades Españolas Con Mejor Calidad De Vida - ÁREA DE SALUD II

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La calidad de los servicios de atención sanitaria en el área de salud de Cartagena es uno de los factores fundamentales que ha hecho que Cartagena se encuentre entre las diez ciudades españolas con mejor calidad de vida, según un reciente ranking elaborado por Madrid Capital Mundial y difundido por diversos medios nacionales.

Se trata de un reconocimiento que pone de manifiesto la fortaleza del sistema sanitario público del Área de Salud de Cartagena y el trabajo de sus profesionales.

El Área II de Salud continúa consolidando una red asistencial integrad que cuenta con el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, formado por el Hospital General Universitario Santa Lucía y el Hospital General Universitario Santa María del Rosell, 16 centros de salud y 45 consultorios de Atención Primaria, así como los dispositivos de salud mental y atención sociosanitaria, que atienden a unos 280.000 habitantes.

La apuesta por la innovación, la incorporación de tecnología de vanguardia, el desarrollo de nuevas prestaciones asistenciales y el fortalecimiento de la Atención Primaria han permitido seguir avanzando en accesibilidad, capacidad diagnóstica y calidad de la atención.

Este reconocimiento externo coincide con el esfuerzo diario de miles de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan para ofrecer una asistencia cercana, segura y de excelencia a la ciudadanía.

El gerente del área de salud José Sedes Romero señala que "un estudio independiente identifique la calidad sanitaria como uno de los elementos que contribuyen a la calidad de vida de Cartagena supone un estímulo para seguir avanzando. Es un reconocimiento al compromiso de nuestros profesionales y a la evolución constante de nuestros hospitales y centros de salud".

Y es que, el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena dispone de una de las carteras de servicios más amplias de la sanidad pública regional y ofrece prácticamente la totalidad de las especialidades y prestaciones de alta complejidad, a excepción de un reducido número de procedimientos altamente especializados, como la cirugía cardíaca.

Entre otros, el Complejo Hospitalario se encuentra a la vanguardia en Oncología Radioterápica con una altísima capacidad tecnológica al sumar tres aceleradores lineales de última generación que permiten administrar tratamientos oncológicos sumamente complejos.

A eso se suma la potenciación del diagnóstico gracias al servicio de Medicina Nuclear, entre otros. El servicio cuenta con recursos punteros que optimizan el diagnóstico precoz, el seguimiento metabólico y el diseño de terapias dirigidas para patologías oncológicas, neurológicas y cardíacas.

Cartagena cuenta, además, con una amplia cartera de servicios médicos y servicios centrales que refuerzan su capacidad diagnóstica y terapéutica. Entre ellos se incluyen innovadoras unidades como Laboratorio, Farmacia Hospitalaria, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica o Hematología, que permiten dar soporte a la actividad asistencial de todas las especialidades.

Estos servicios centrales resultan esenciales para garantizar la precisión diagnóstica, la seguridad del paciente y la agilidad en la toma de decisiones clínicas, consolidando un modelo asistencial integrado y de alta complejidad.

Esta capacidad resolutiva permite que la inmensa mayoría de los pacientes puedan ser diagnosticados y tratados en su propio municipio, evitando desplazamientos a otros hospitales y favoreciendo una atención más cercana, ágil y coordinada.

Igualmente, esta fortaleza le hace también ser receptora de pacientes de otras áreas de salud. La red asistencial se sustenta además en una Atención Primaria sólida y cercana, integrada por 16 centros de salud y 45 consultorios, que constituye el primer nivel asistencial y desempeña un papel esencial en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el seguimiento de pacientes crónicos y la coordinación con la atención hospitalaria.

En la base de todo el trabajo, un equipo humano de casi 5.000 profesionales repartidos entre los equipos de medicina de familia y enfermería comunitaria de los centros de salud, y el personal médico, técnico, investigador y de soporte del complejo hospitalario.