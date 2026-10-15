Cartagena licita más de una veintena de puestos en el Mercado de Santa Florentina y la explotación de su aparcamiento

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CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha publicado dos licitaciones para adjudicar la ocupación y explotación de 23 unidades comerciales vacantes del Mercado Municipal de Abastos de Santa Florentina y la gestión del aparcamiento, situado en el semisótano del edificio.

Los anuncios, publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), contemplan un plazo de 30 días hábiles para presentar ofertas, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

La licitación de los espacios comerciales se estructura en 23 lotes, que agrupan distintos puestos del mercado. Cada lote cuenta con un canon anual mínimo que oscila entre los 137,64 y los 432,56 euros, en función de la unidad comercial. El importe podrá mejorarse al alza en las ofertas presentadas.

La descripción de los espacios, su superficie, los puestos que integran cada lote y las actividades permitidas se recogen en los pliegos de la concesión.

La duración inicial será de 10 años, con posibilidad de prórrogas sucesivas de cinco años, previa solicitud del concesionario y autorización expresa del Ayuntamiento, hasta un máximo de 25.

Por su parte, la concesión del aparcamiento del semisótano establece un canon anual mínimo de 8.200 euros, también susceptible de mejora al alza. La empresa adjudicataria deberá asumir los costes de las obras necesarias para la instalación, así como el mantenimiento y la explotación del aparcamiento, sin que el Ayuntamiento realice aportación económica.

El plazo inicial de esta concesión será de 20 años, con posibilidad de una única prórroga de cinco años, por lo que la duración máxima también podrá alcanzar los 25 años.

En ambos procedimientos, la adjudicación se realizará mediante un procedimiento abierto y con varios criterios de valoración.

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La documentación completa puede consultarse en la misma plataforma, mediante los expedientes 2026-MERCA/1, correspondiente a las unidades comerciales, y 2026-MERCA/3, relativo al aparcamiento.

Para resolver dudas, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, en el correo 'patrimonio@ayto-cartagena.es' o en el teléfono '968 128 800', extensiones '7575' y '8147'.