'Cartagena Piensa' ofrece hasta marzo más de una treintena de actividades para fomentar el debate colectivo

Presentación de la programación de 'Cartagena Piensa' para el primer trimestre de 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Artistas, divulgadores, filósofos y escritores como Máriam Martínez-Bascuñán, Fernanda Trías, José María Lasalle, Manuel Espín o Isabel Balza pasarán por el programa 'Cartagena Piensa' en el primer trimestre de 2026, que incluye más una treintena de actividades para fomentar el debate colectivo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las propuestas del programa, que sostiene el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, y que desarrolla e idea el grupo promotor de 'Cartagena Piensa', han sido detalladas este martes por el director general de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González, y los representantes del grupo promotor, Patricio Hernández, Cayetano Gutiérrez y Antonio Sicilia; así como otros organizadores de la iniciativa y entidades colaboradoras.

Esta 28 edición de la iniciativa reafirma la vocación de 'Cartagena Piensa' como un programa público de pensamiento y cultura científica, abierto, plural y conectado con los debates actuales, como son la memoria histórica, las migraciones, la emergencia climática, la igualdad, la transformación digital, la educación, la ética, el feminismo o la relación entre humanidad y tecnología.

"Cuestiones que no solo interpelan a especialistas, sino al conjunto de la ciudadanía", ha explicado González.

Según ha detallado el director general, esta programación es "el resultado de un trabajo colectivo, en el que dialogan universidades, asociaciones culturales y sociales, colectivos ciudadanos y creadoras y creadores de distintos ámbitos. Una red de complicidades que entiende la cultura como un bien común y el pensamiento como una herramienta de cohesión social".

De esta manera, "'Cartagena Piensa' no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas abiertas, que solo cobran sentido cuando se comparten", ha añadido.

En esta línea, Patricio Hernández, integrante del grupo promotor, ha recordado que 'Cartagena Piensa' "lleva 28 trimestres realizando su aportación al pensamiento público, al debate colectivo y contribuir a crear una ciudadanía dotada de instrumentos para interpretar el mundo y buscar las soluciones a sus problemas".

También ha indicado que solo en este trimestre participarán más de treinta colectivos diferentes.

PROGRAMACIÓN

Enmarcadas en el programa trimestral, los asistentes encontrarán actividades de diversas temáticas, que contarán con diferentes voces de expertos como la politóloga y profesora Mariam Martínez-Bascuñán; la escritora uruguaya Fernanda Trías; el investigador Miguel Pajares, el profesor, analista y ensayista José María Lasalle; el sociólogo, escritor y director de programas Manuel Espín o la profesora y ensayista Isabel Balza.

El uso de la inteligencia artificial, la memoria histórica, el feminismo o la figura de Maruja Mallo, una de las pintoras más destacadas de la generación del 27, estarán presentes en las propuestas.

Además, este trimestre se pondrá en marcha una nueva edición de las jornadas solidarias 'Aquí sólo queremos ser humanos', que organiza el Círculo de Silencio y otras entidades sociales y que cuentan con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Una de las novedades será el ciclo de iniciación a la Ornitología, que se realizará con la asociación SEO BirdLife, y contará con diferentes charlas y actividades de avistamientos de aves.

Se mantienen algunas secciones fijas como los Cafés Filosóficos, que se desarrollarán en la cafetería El Soldadito de Plomo y están organizados junto a la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia.

TEATRO Y EXPOSICIÓN 'NO SOY UNA BRUJA'

'Cartagena Piensa' también contará con diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, ya que el próximo lunes, 19 de enero, a las 19.00 horas, se representará en el salón de actos del Museo del Teatro Romano la función 'Flores de España', dirigida por Miguel Ángel Quirós y que cuenta con la colaboración de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena. La entrada es libre hasta completar aforo.

El séptimo arte también estará presente con la proyección el próximo 6 de febrero, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de 'Mariposas Negras', premio Goya a la Mejor película de Animación en 2025.

Asimismo, en colaboración con Amnistía Internacional, se va a instalar en la planta baja de la UNED la exposición 'No soy una bruja', una muestra fotográfica que refleja el rostro de aquellas mujeres de zonas como el norte y noreste de Ghana, donde viven lejos de sus comunidades, marcadas para siempre por falsas acusaciones. Se podrá visitar gratuitamente del 2 al 27 de febrero, de 9.00 a 21.30 horas.