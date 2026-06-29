Cartagena repartirá más de 10.000 gafas gratis para ver el eclipse solar de agosto

Cartagena reparte más de 10.000 gafas para ver el eclipse solar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena repartirá más de 10.000 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto que se podrán recoger a partir de este miércoles 1 de julio en las oficinas de turismo de Cartagena, La Manga e Isla Plan, así como en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y el Centro de Astronomía de Canteras.

La edil de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, ha informado que el Consistorio pondrá varios puntos informativos en las calles este verano junto con el Colegio de Optometristas para concienciar sobre la importancia de ver el eclipse con plena seguridad. En estos puntos también se repartirán las gafas homologadas por la Unión Europea que ha encargado el Ayuntamiento.

Además, estas gafas, "bien guardadas y conservadas", se pueden utilizar para los próximos eclipses previstos para 2027 y 2028, según han informado desde el Consistorio.

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL ECLIPSE?

La Azohía, Isla Plana o el Castillo de la Concepción son algunos de los enclaves privilegiados de Cartagena para ver el eclipse, tal y como recomienda la presidenta del Centro Astronómico de Cartagena, Cristina Díaz. La experta aconseja optar por zonas despejadas enfocadas al oeste para disfrutar de mejor visibilidad y ha avanzado que entre las 19.48 y las 20.36 horas se podrá ver este fenómeno en su plenitud.

Desde Policía Local y el Colegio de Ópticos-Optometristas, el comisario Ángel Maciá y la presidenta del Colegio, Esther Mainat, han incidido en la importancia de ver el eclipse de forma segura.

Por esto recomiendan, usar siempre gafas homologadas por la Unión Europea y no comprar productos en proveedores desconocidos de Internet. Asimismo, se aconseja no mirar continuamente, sino hacerlo durante periodos cortos, de unos 3 minutos como máximo, y compartir las gafas si es necesario, que se tienen que llevar siempre colocadas mientras se observa el eclipse.

El eclipse no se debe mirar sin protección, pero tampoco con gafas de sol normales, radiografías o telescopios normales sin filtros específicos.