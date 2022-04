Cartagena rinde este sábado homenaje al productor y DJ sueco Avicii

MURCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud, a través de su programa de cultura y deporte urbano UrbanCT, llevará a cabo el sábado día 23 de abril, a partir de las 12.00 horas, la cuarta edición de su Homenaje a Avicii.

Tim Bergling, más conocido como DJ Avicii, fue un productor musical fallecido en 2018 que dejó un legado sorprendente, con temas propios como 'Wake me up!', 'Hey brother', 'Broken arrows', 'Fade into darkness', 'The days', 'The nights', 'Seek bromance' o 'You make me', entre otros.

El programa UrbanCT de la Concejalia de Juventud, junto con DJs colaboradores, ha organizado un maratón de Dijing con más de 20 DJs que presentarán sus estilos y recordarán en sus sesiones al homenajeado.

Gracias a la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, la cita tendrá lugar en el patio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, antiguo cuartel de Antigones, y en ella se podrá disfrutar de una gran variedad de estilos y técnicas, tales como el Turntablista / Scratch DJ, DJ móvil, Club DJ y Radio DJ.

El concejal de Juventud, David Martínez, ha afirmado que "el objetivo fundamental de este programa es ofrecer a los futuros talentos de esta modalidad de cultura urbana espacios públicos en los que desarrollar sus habilidades y eso es precisamente lo que buscamos con este homenaje a uno de los referentes mundiales del dijing".

Una de las principales novedades de esta cuarta edición es el estreno de un canal de streaming para que los interesados puedan seguir las diferentes sesiones de los participantes con su smartphone, desde cualquier lugar.