Cartagena sale a la calle para defender el empleo y la actividad industrial en Sabic

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Hijos y familiares de los trabajadores de la planta de Sabic en Cartagena encabezaron este martes una manifestación que recorrió el centro de la ciudad, desde la plaza de España hasta la puerta de la Asamblea Regional. A esta cita también acudió la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto con otros miembros del equipo de Gobierno, representantes de la corporación local y de todos los grupos parlamentarios.

La alcaldesa subrayó la importancia de la unidad política frente a la amenaza de cierre de parte de la actividad de la multinacional y señaló que "el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena está representado y, por tanto, la posición de toda la ciudad en esta manifestación. Queremos apoyar sin ningún tipo de fisuras y de manera unánime a los trabajadores y familias de Sabic y de la industria auxiliar".

La regidora insistió en que la empresa debe atender las demandas sociales. "Apoyamos que se respete el trabajo y los derechos de los empleados, así como la creación de ese fondo social y el plan de recolocación. La postura está marcada por una declaración institucional unánime y una posición común entre Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y Gobierno de España. Debemos seguir así hasta que consigamos que se mantenga el empleo y el sector industrial en todo el municipio. De Sabic, pero también de todas las empresas auxiliares", añadió, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Sabic, Pascual Sánchez, se mostró satisfecho con la respuesta de los cartageneros, al señalar que esperaba "una gran acogida y se están cumpliendo las expectativas. La ocasión lo merece porque estamos luchando por el empleo de más de 3.000 cartageneros y murcianos que están en riesgo de perder su trabajo", ha afirmado.

Además, Sánchez envió un mensaje directo a la dirección europea de la compañía al asegurar que "estamos demostrando una y otra vez nuestra capacidad de movilización. Si no salvaguardan a las personas, tenemos la fuerza para dañar la producción. Esta marcha es una prueba más de que no nos vamos a rendir hasta llegar a un buen puerto".

La movilización concluyó frente a la fachada principal de la Asamblea Regional con la lectura de un manifiesto que reafirmana "el papel estratégico de la industria en la comarca y la necesidad de proteger la actividad de uno de sus principales motores económicos".