Cartagena suma más de 400 nuevos árboles en el primer semestre del año - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Las actuaciones forman parte del plan municipal de mejora del paisaje urbano y continuarán en otoño con nuevas plantaciones y reposiciones

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, ha plantado más de 400 árboles durante el primer semestre del año en diferentes puntos del municipio, dentro del plan municipal de mejora y recuperación del paisaje urbano.

La mayor parte de las actuaciones se ha desarrollado en diputaciones como La Aparecida, Pozo Estrecho y El Algar, así como en barrios como Barriada Virgen de la Caridad, Nueva Cartagena o Ciudad Jardín, han informado fuentes municipales.

Entre las especies plantadas destacan las moreras, jacarandas, tipuanas y plátanos de sombra, seleccionadas siguiendo criterios técnicos que priorizan su resistencia y adaptación al clima mediterráneo.

Además, se han repuesto nueve palmeras datileras en la calle Real, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad, caracterizado por su alineación de palmeras.

Las actuaciones incluyen tanto la reposición de ejemplares perdidos por enfermedades, accidentes o actos vandálicos como la incorporación de nuevo arbolado con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, aumentar las zonas de sombra y reforzar el valor paisajístico del municipio.

El Ayuntamiento de Cartagena continuará desarrollando estas actuaciones durante el próximo otoño con nuevas plantaciones y reposiciones, reafirmando así su compromiso con la mejora del paisaje urbano y con un arbolado más saludable, seguro y adaptado a las condiciones del entorno.