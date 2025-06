Casi 100 alcaldes del sureste español se unen en defensa del Tajo-Segura y trasladan un mensaje de auxilio

Archivo - 05-06-25 Alcaldes Por El Trasvase Tajo-Segura Firman Un Manifiesto "Agua, Consumo Humano Y Empleo" E El Cuartel De Artillería De Murcia. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi 100 alcaldes del sureste español se han unido este jueves en defensa del trasvase Tajo-Segura en lo que se supone que es un hecho histórico sin precedentes en la historia de esta infraestructura hídrica.

La capital, ciudad anfitriona de este acto, desarrollado en el Cuartel de Artillería, se ha convertido así en el epicentro de este encuentro de alcaldes de Murcia, Almería y Murcia, que han alzado su voz contra el cambio de las reglas de explotación del trasvase, que prevé una reducción del 50% en las aportaciones de agua al regadío del sureste en 2027.

'Alcaldes por el trasvase Tajo-Segura. Agua, consumo y empleo' ha sido la consigna bajo la que se han unido los dirigentes políticos del levante español, que han mandado un mensaje de auxilio, porque sin el trasvase "avanzará el desiertos a nuestros pueblos, que quedarán desiertos", ha dicho la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Los municipios del Levante "levantan su voz en un gesto de unidad, sin precedentes en la historia", ha destacado el primer edil capitalino, José Ballesta, que ha defendido "el derecho al agua como un bien básico, porque es un derecho, no un privilegio". Mensaje al que se han unido los representantes de Alicante y Almería.

Ha resaltado "la voluntad innegociable de reclamar lo que necesitamos para garantizar un futuro a nuestra tierra. Y lo hacemos con la responsabilidad de representar a casi tres millones de españoles que se abastecen del trasvase", ha recordado.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha advertido que "las fauces del lobo están cerca" y ha llamado a la defensa de esta infraestructura hídrica, "un problema que nos ocupa en el levante español" y que este acto "no quede aquí".

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Murcia, ha consistido en la lectura de un manifiesto por parte de representantes de la sociedad civil de reconocido prestigio, como deportistas, actores, ingenieros o profesores para culminar con la firma del mismo alcaldes del PP de los municipios levantinos.

Los alcaldes socialistas de Benferri y Salinas (Alicante) y de Antas y Cuevas de Almanzora (Almería) han rubricado el manifiesto, así como el alcalde de Mazarrón, del partido independiente que gobierna con el apoyo del PSOE.

Por contra, el secretario de Política Municipal del PSRM y alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha explicado, en un contacto previo con los periodistas, que los alcaldes socialistas no pueden firmar el manifiesto porque "no hace un análisis adecuado de la situación hídrica de la Región, ya que no hace referencia al impacto del cambio climático ni a las cinco sentencias del Tribunal Supremo.

Aunque han acudido al acto para mostrar su defensa del trasvase y ratificar lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, de que "el trasvase es irrenunciable para el Partido Socialista y que ofrecemos soluciones para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia". "La fórmula es trasvase más desalación", ha incidido.

Finalmente, ha sido el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha cerrado este acto con su rúbrica en dicho acuerdo para, posteriormente, hacerse una foto de familia con todos los asistentes al mismo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha defendido la importancia del trasvase Tajo-Segura desde una perspectiva de "responsabilidad, no de ideología", ya que se trata de un recurso "fundamental" para la producción alimentaria que se realiza en la zona del Levante almeriense. Murcia, Alicante y Almería penden del trasvase y por eso decimos basta ya", ha subrayado.

"Basta ya de dañar a una tierra que produce", ha señalado Toni Pérez, presidente de la Diputación Provincial de Alicante y alcalde de Benidorm.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, considera que "no se puede castigar a quienes más recursos han empleado en el uso racional y responsable del agua y la respuesta a hacer bien las cosas no puede ser el castigo". La regidora de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dejado claro que "sin el agua avanzará el desierto y nuestros pueblos quedarán desiertos".

El presidente de VOX en la Región, José Ángel Antelo, ha cargado contra la "hipocresía" de los grandes partidos y ha denunciado "la ausencia de los alcaldes de Castilla-La Mancha".

MANIFIESTO

El manifiesto recoge el "ataque" que supone la modificación del marco regulatorio del trasvase Tajo-Segura y su oposición a cualquier decisión que suponga "el recorte de una sola gota de agua" de esta infraestructura y ponga en riesgo el abastecimiento de agua a los territorios y con ello "el presente y el futuro de millones de ciudadanos", según ha manifestado el artista Julio Navarro, que ha sido el primero en intervenir.

También recoge el manifiesto, como ha expuesto en su lectura el ciclista Luis León, la importancia del trasvase desde su puesta en funcionamiento en 1979, convirtiendo al sector agrario "en la huerta de Europa".

Una infraestructura "esencial para garantizar la vertebración y cohesión territorial, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del sureste español y la solidaridad interterritorial que consagra la Constitución", ha destacado en su intervención el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, Alejandro Lázaro.

El recorte del trasvase que el Estado "quiere imponer sin consenso, diálogo, ni respaldo técnico supone un ataque frontal a pueblos y ciudades, porque dependen más de 300.000 familias de él".

Hay que tener en cuenta, dice el manifiesto, que "en ningún lugar se aprovecha el agua hasta la última gota como aquí se hace y nadie nos ha regalado nada, porque aquí se ha pagado hasta la última gota de agua", ha expresado la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes.

El trasvase "es una herramienta de cohesión territorial y en el país hay en funcionamiento catorce trasvases de bastante relevancia y aproximadamente 40 en total, que garantizan el progreso, riqueza e igualdad territorial", ha dicho la directora del CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca, Cristina Portillo.

De ahí la defensa del sureste español al desarrollo "de cada rincón del país y por eso no permitiremos que nos cercenen el nuestro", ha subrayado el exjefe del Servicio de Medicina Interna del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. "Está en juego nuestra forma de vida", recoge.

Por ello, los alcaldes han manifestado su apoyo el trasvase "como está concebido en la actualidad, una infraestructura estratégica para el sureste español y el conjunto del país", según ha leído el artista del equipo Muher Manuel Herrera.

Está configurado, además, como "la única solución efectiva y asequible para el usuario de garantizar el suministro de agua para consumo humano, regadío e industria, dando abastecimiento a 2,5 millones de habitantes y 800.000 más en época estival" y se rechaza "cualquier modificación unilateral" del Gobierno de la nación, ha dicho María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo.

La lectura de la parte final del Manifiesto ha estado a cargo de Macarena Zapata, nieta e hija de agricultores y trabajadora del sector agrícola, en la que se recoge la exigencia al Estado de que se "paralice" cualquier medida que suponga una "reducción injustificada de los caudales trasvasables" y que se abra un diálogo "real" con las CCAA, así como la creación "urgente" de una Mesa Nacional del Agua para la puesta en marcha de un PHN.

Los alcaldes han dejado claro que no están en el acto "por ideología, sino por responsabilidad", como ha indicado la periodista Tati García. Del mismo modo, el Manifiesto recoge la solicitud al Ministerio para arbitrar "medidas realistas que compensen las limitaciones previstas en los aprovechamientos de aguas subterráneas a partir de 2027".