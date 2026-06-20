Castilla La Mancha moviliza un avión anfibio para colaborar en la extinción del incendio de Murcia

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page ha informado que acaban de movilizar desde la comunidad autónoma vecina un avión anfibio para colaborar en las labores de extinción del incendo declarado esta tarde en Murcia.

Page ha destacado que "la colaboración entre administraciones es esencial en estas situaciones y Castilla La Mancha siempre responde".

"Insisto, vienen días muy complicados ante la ola de calor. Pido a la ciudadanía máxima precaución en el medio natural", ha añadido.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha querido agradecer publicamente la ayuda "y el apoyo y la colaboración" del presidente castellano-manchego.