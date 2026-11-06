La Cátedra ENIA Osiris presenta los resultados de su primera fase de investigación en IA aplicada al sector agro

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha presentado los resultados de la primera fase de la Cátedra Osiris en una jornada celebrada en las instalaciones del SACE, que albergan un laboratorio de experimentación dedicado a la digitalización agrícola.

El encuentro ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli Soler; y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Christian de la Fe Rodríguez.

También han participado los investigadores de la UMU, encabezados por los profesores Antonio Skármeta Gómez y Miguel Ángel Zamora Izquierdo, así como José Trigueros Pacheco, en representación de Odin Solutions, empresa que participa en la cofinanciación de la Cátedra Osiris.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA AGRICULTURA

Durante la jornada se han presentado diferentes áreas de investigación relacionadas con la aplicación de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del sector agroalimentario.

Entre ellas destacan el uso de nuevos sensores en el ámbito agrícola, la monitorización inteligente y detección de plagas, el desarrollo de un gemelo digital para invernaderos y el procesamiento inteligente distribuido para la mejora del riego.

La jornada ha concluido con una visita al invernadero inteligente, que se utiliza como demostrador de las tecnologías empleadas para optimizar la producción agrícola mediante el análisis de datos en tiempo real.

Tras completar esta primera etapa, la Cátedra Osiris inicia una segunda fase centrada en la transferencia tecnológica y la aplicación práctica de los resultados de investigación en colaboración con Odin Solutions.

Entre las soluciones previstas para esta nueva etapa se encuentran los sistemas de control climático y riego inteligente desarrollados a través de Perséfone, las herramientas de monitorización y detección temprana de plagas mediante inteligencia artificial y las tecnologías de agricultura de precisión basadas en imágenes satelitales, sensores y modelos predictivos. Todas ellas están orientadas a optimizar el uso del agua, mejorar la toma de decisiones agronómicas y favorecer una gestión más eficiente de los recursos agrícolas.

UNA INICIATIVA PARA IMPULSAR LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La Cátedra Osiris forma parte de las 20 cátedras público-privadas promovidas por el Gobierno de España en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estas iniciativas cuentan con una aportación conjunta de 16 millones de euros a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU.

Impulsada por la Universidad de Murcia en colaboración con la empresa tecnológica Odin Solutions, la cátedra tiene como objetivo fortalecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa mediante el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a uno de los sectores económicos más relevantes de la Región de Murcia y de España.

La iniciativa OSIRIS está vinculada con otras iniciativas impulsadas en la Región de Murcia con el apoyo de la Secretaría de Estado y la participación de la Universidad de Murcia, como el centro de chips ciberseguros de Quantix y el espacio de datos NEREIDAS en el Mar Menor.

Todas ellas comparten un mismo objetivo: transformar el conocimiento científico en oportunidades reales para las empresas, reforzando la innovación, la competitividad y la generación de empleo a través de la colaboración entre administraciones, universidad y sector productivo.