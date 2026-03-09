El catedrático de la UMU Javier Guillamón clausura este jueves el ciclo '50 Años de una nueva monarquía' de San Javier

Cartel del evento - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Javier acogerá este jueves, a las 20.00 horas, la clausura del ciclo '50 años de la nueva monarquía' con la intervención del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia (UMU) Javier Guillamón, que hablará sobre Juan Carlos I y la Monarquía Social.

Guillamón, con una amplia trayectoria en la investigación histórica y especializado en la Historia de España, abordará el reinado de Juan Carlos I, el hecho histórico de la Transición y la Ley de Sucesión desde la perspectiva de un historiador, según ha informado el Consistorio.

También hará un recorrido por la trayectoria de Juan Carlos I desde su infancia, el proceso de sucesión y la relación con su padre, los primeros años de su reinado, el gobierno de Adolfo Suárez y la unidad de España con el reconocimiento de las autonomías.

Además, hará hincapié entre la diferencia entre un rey constitucional y la monarquía parlamentaria, así como el poder arbitral del monarca.

A lo largo de la charla, que tiene lugar tras la salida al mercado del libro del rey emérito 'Reconciliación' y la desclasificación de los documentos del 23-F, el catedrático comentará anécdotas vividas con Juan Carlos I a lo largo de varios encuentros.

Javier Guillamón es autor de un centenar de artículos de investigación y una docena de libros, entre los que destaca 'La formación de un príncipe de la Ilustración: selección de la correspondencia privada de Luis XIV a Felipe V durante la Guerra de Sucesión'.