CCOO demanda políticas activas que sitúen el empleo de calidad "en un primer plano" y reducir la jornada laboral

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de que el incremento del paro registrado en la Región de Murcia en junio con respecto al mes anterior refleja la necesidad de aplicar políticas activas que sitúen el empleo de calidad "en un primer plano" frente a la estacionalidad laboral.

En un comunicado, el sindicato ha considerado "imprescindible" que estas directrices institucionales favorezcan de manera efectiva la conciliación familiar y la "desfeminización" de los cuidados.

Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que el desempleo haya aumentado "pese al adelantamiento de la campaña de rebajas en el sector del comercio y del propio inicio de la campaña de verano en la hostelería".

La organización ha valorado la estabilidad en el empleo que reflejan las estadísticas de contratación indefinida en la región, que presenta "una diferencia del 13% sobre el conjunto del Estado".

No obstante, CCOO ha incidido en la "alta parcialidad" de estos contratos, una condición que, según ha denunciado, "impide un salario suficiente para mantener una vida digna".

Por otra parte, ha insistido en la urgencia de acometer una reducción de la jornada laboral para favorecer "un mejor reparto del trabajo" y potenciar la creación de empleo, bajo el argumento de que en la comunidad se trabaja una media de "30 horas semanales más al año que en el resto del país".

A este respecto, el sindicato ha aportado datos correspondientes a 2025, cuando la jornada media anual en Murcia se situó en las 1.780 horas, frente a las 1.750 horas registradas en el promedio nacional.

Finalmente, ha reclamado la incorporación de nuevos sectores de actividad económica basados en el conocimiento y el valor añadido, con el objetivo de evitar que la Región quede "rezagada tecnológicamente".

Para ello, CCOO ha propuesto la puesta en marcha de campañas y programas específicos orientados a introducir y potenciar la presencia de las mujeres en las disciplinas académicas y profesionales de ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).