CCOO prevé un fuerte desplome y llama a la implicación de las administraciones para que solucionen el conflicto

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha mostrado su preocupación por la actual coyuntura del sector industrial de la Región de Murcia en el que, "a pesar del aumento del 3% en la contratación durante el mes de enero, se prevé un fuerte desplome. Al margen de los datos del paro, preocupa la situación de Sabic y las empresas satélite".

Por ello, el sindicato ha hecho un llamamiento a "la implicación de todas las administraciones públicas en la solución al conflicto, que pasa por la salvación de los 3.000 puestos de trabajo".

CCOO Región de Murcia espera que el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 "sea una palanca instrumental fundamental para que se pueda revertir esta situación, en aras de que el polo industrial se convierta en un referente nacional y que queden fuera las decisiones estratégicas empresariales que solo buscan su beneficio a corto plazo y lastran el tejido productivo y el empleo de la Región".

Considera el sindicato que "nos encontramos en un momento clave para decidir el futuro de la Región. Seguir siendo un territorio precario de servicios o apostar por decisiones valientes que coloquen el tejido industrial a la vanguardia", indica.