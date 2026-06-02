CCOO señala la "excesiva estacionalización" del empleo en la Región de Murcia

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado que el mes de mayo ha finalizado con datos positivos en materia de empleo, "gracias a los contratos celebrados para la campaña de verano en el sector Servicios y que demuestra una vez más que la creación de empleo en la Región de Murcia está excesivamente estacionalizada".

Además, han destacado "una importante brecha de género puesto que el empleo de las mujeres sigue creciendo, pero sufren en mayor medida los contratos a tiempo parcial y temporales frente a los hombres", según han informado desde el sindicato.

CCOO Región de Murcia considera prioritario para mejorar la cantidad y calidad del empleo que se genera, "aumentar la competitividad a través de innovación con mayor participación del sector industrial en la economía regional" ya que consideran que "la estructura productiva está muy orientada a sectores tradicionales de bajo valor añadido".