CCOO y UGT animan a participar en un 1 de mayo 'virtual': "Los derechos laborales no están confinados"

Los sindicatos apuesta por un plan "con carácter inmediato y urgente" que aborde el "descalabro" del mercado de trabajo

MURCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han animado a la ciudadanía a participar el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en una jornada que se desarrollará íntegramente a través de las redes sociales ante la imposibilidad de celebrar una manifestación en la vía pública por el estado de alarma decretado a raíz de la crisis del coronavirus.

Así lo han anunciado este viernes en una rueda de prensa telemática los secretarios generales de ambos sindicatos, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, que han coincidido en la necesidad de que los trabajadores participen en esta iniciativa porque "los derechos laborales no están confinados".

El Primero de Mayo, que esperan sea seguido de forma "masiva" por los murcianos "en unos momentos en que la protección social y los derechos laborales tienen que tener su máxima expresión", comenzará a las 13.00 horas con una campaña virtual, a la que seguirá la transmisión de los discursos de los sindicatos convocantes.

Por la tarde, a las 18.00, se emitirá un concierto por YouTube que finalizará a las 20.00 horas, para sumarse a los aplausos en homenaje a los sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también a los "trabajadores invisibles" como son las limpiadoras, los barrenderos y los que empleados del campo murciano.

En este sentido, Navarro ha hecho un llamamiento a asistir a la movilización virtual en favor de "la protección de la salud, la igualdad, los salarios y la contratación", así como por el impulso de un "nuevo modelo económico y social" que priorice los derechos de las personas y unas condiciones de trabajo "dignas".

Navarro ha abogado además por una Unión Europea (UE) "más social y políticamente unida y solidaria", así como por el refuerzo de los servicios públicos "recortados en 2008", la sanidad, la educación y las políticas sociales, que ahora, ante la expansión de la COVID-19, "han demostrado su necesidad".

Asimismo, el dirigente de CCOO ha instado a la Comunidad a "abandonar sus políticas de desarticulación" de los servicios públicos y al impulso de un ingreso mínimo vital para los colectivos más vulnerables, además de por el establecimiento de "un pacto de estado" para que de la crisis "salgamos todos en las mismas condiciones".

Al respecto, ha explicado que las organizaciones sindicales han iniciado un negociación con los empresarios y el Gobierno, al objeto de reactivar la situación económica y social centrada en la recomposición de los sectores profesionales más perjudicados, entre los que han mencionado la hostelería, el comercio, la construcción, la agricultura y la industria.

Tanto CCOO como UGT han destacado la necesidad de invertir en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y llevar a cabo una "transformación importante de cara al futuro" en el sector agroalimentario, en base a un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente y defensor del empleo de calidad.

Jiménez, de la Unión General de Trabajadores, ha apuntado además como medidas fundamentales luchar por una industria "potente", con una economía "autosuficiente"; la implementación de una fiscalidad "de justicia" y progresiva y la conclusión de beneficios que han llevado a algunas empresas a convertirse en "adalides de las rebajas masivas de impuestos".

EN DESACUERDO CON LA "ESTRATEGIA" DEL GOBIERNO REGIONAL

Los secretarios generales de UGT y CCOO han coincidido en rechazar la palabra "estrategia", que es como se denomina el documento liderado por el Gobierno regional para combatir la crisis a todas las escalas en la comunidad autónoma.

"No nos gusta que se denomine estrategia, queremos un acuerdo concreto con medidas urgentes para empresas, colectivos vulnerables y trabajadores, un documento de reactivación de la economía y social; si no es así no estaremos de acuerdo", ha indicado Navarro.

Jiménez, por su parte, ha señalado que a su organización no le vale con una "estrategia", sino que apuesta por un plan "con carácter inmediato y urgente" que aborde el "descalabro" que se ha producido en el mercado de trabajo, que ha añadido a la situación anterior.

"Ya antes las condiciones laborales de la Región eran de las peores de España, con bajos salarios y unos índices de temporalidad y economía sumergida por encima de la media nacional", ha añadido el líder de UGT, tras pedir que se vuelquen "todos los esfuerzos" desde las administraciones.

PROPUESTAS SINDICALES A LA COMUNIDAD

CCOO y UGT han enviado este fin de semana al consejero de Hacienda, Javier Celdrán, un documento con propuestas orientadas a la protección de los trabajadores desfavorecidos, y de su estudio y ejecución por parte del Gobierno regional "se verá si de verdad quieren negociar o si es un pacto para hacerse la foto".

Además, UGT ha pedido la creación de una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de las medidas que se pongan en marcha en favor de la clase trabajadores y evalúe, junto a los agentes sociales y los empresarios su adaptación a esta situación "cambiante", a través de reuniones cada 15 días.

"DEFICIENTE" GESTIÓN DE LOS ERTE

Los sindicatos han pedido al consejero de Empleo, Miguel Motas, que esté "a la altura de las circunstancias" y dé respuesta al "incremento desmesurado" del número de ERTE presentado desde la declaración del estado de alarma, pues, a su juicio, la gestión por parte de la Comunidad ha sido "muy deficiente".

Según Jiménez, unos 80.000 empleados se verán afectados por un ERTE en la Región, a lo que se añaden los 50.000 que han sido despedidos "en estas semanas". A estos datos hay que sumar, además, las 100.000 personas que antes de la irrupción del coronavirus engrosaban las listas del Servicio de Empleo y Formación (SEF).

Las organizaciones han pedido que los ERTE se prorroguen "más allá del estado de alarma" como medida de protección para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Desde UGT han apuntado, asimismo, que habían mantenido reuniones con Manuela Marín antes de que Motas anunciara su cese como directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral, un movimiento que ha tachado de "absolutamente inapropiado en un momento como este".