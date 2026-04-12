El centenario de Paco Rabal y el ciclo 'Cine y trabajo' protagonizan la programación de la Filmoteca en Cartagena

Imagen de la programación de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' en Cartagena - CARM

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes retoma su actividad gratuita en Cartagena el próximo jueves con una programación que en el segundo trimestre del año estará protagonizada por la conmemoración del centenario del nacimiento de Paco Rabal y por el ciclo 'Cine y trabajo', en el que se proyectan películas con temática social y laboral.

La programación, que se podrán disfrutar los jueves a las 18.30 horas, en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11), de forma gratuita hasta completar aforo, comienza el día 16 con la proyección especial de la película iraní 'Sangre y oro', de Jafar Panahi, estrenada en 2003 y que critica ferozmente la desigualdad social y la injusticia en Teherán.

La siguiente cita, el 23 de abril, arrancan las sesiones del ciclo 'Cine y trabajo', diseñado con la colaboración de Comisiones Obreras Región de Murcia, con 'Chavalas', de Carol Rodríguez. El mes concluye, el jueves 30, con la colaboración con la Peña Flamenca Antonio Piñana en la proyección de 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz.

Las cuatro sesiones de mayo son 'Subsuelo', de Fernando Franco, del ciclo 'La sala de los cineastas'; 'La colmena', de Mario Camus, del 'Centenario de Paco Rabal'; 'Andy Warhol: American Dream', de Lubomir Silvka, de la 'Muestra de Cine Lgtbi'; y 'Pride', de Matthew Warchus, de 'Cine y trabajo'.

En cuanto a junio, dentro del ciclo 'Centenario Paco Rabal' se podrá disfrutar de 'La Lola se va a los puertos', de Josefina Molina, y '¡Átame!', de Pedro Almodóvar; y dentro de 'Cine y trabajo' se podrá ver 'No estás sola: La lucha contra la Manada', de Almudena Carracedo.