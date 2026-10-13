El centro de salud Santa María de Gracia, el primero de la Región de Murcia, celebra su 40 aniversario

Acto para celebrar el 40 aniversario del centro de salud de Santa María de Gracia - CARM

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud de Santa María de Gracia, en Murcia, ha conmemorado este martes el 40 aniversario de su inauguración con un acto que ha reunido a los profesionales que iniciaron su trabajo en el centro hace cuatro décadas y a los que desarrollan su labor en la actualidad.

Esta fecha coincide con el inicio de la prestación de la Atención Primaria en la Comunidad, ya que este centro de salud fue el primero de la Región en ponerse en marcha, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado este martes el centro y ha destacado que "la Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, al ser la puerta de entrada a la sanidad y el ámbito donde se construye la salud de la población".

Ayala ha explicado que el centro tiene más del doble de profesionales trabajando en él que en sus inicios, "lo que refleja el crecimiento y la consolidación de la Atención Primaria en la Región de Murcia".

"Cuarenta años después, este centro sigue siendo un referente de proximidad, cercanía y compromiso con la salud de los vecinos. Mi reconocimiento a todos los profesionales que han formado parte de esta historia y a los que hoy continúan escribiéndola", ha resaltado la consejera.

Asimismo, ha apuntado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta con 86 centros de salud y 176 consultorios locales distribuidos por toda la Comunidad que garantizan la cobertura sanitaria y la accesibilidad de la población, tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales y en los municipios más alejados.

"Esta red es la que permite que cualquier ciudadano de la Región tenga un profesional de referencia cerca de su casa, con independencia de donde viva", ha subrayado la consejera.