El ciclo formativo de talleres de autocuidado dio comienzo en octubre y se prolongará hasta junio de 2027 - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud Vistalegre, en coordinación con el Centro Municipal de Santiago y Zaraiche, ha puesto en marcha un completo programa de talleres de autocuidado en el entorno comunitario. Esta iniciativa tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fomentar la prevención, los hábitos saludables y el bienestar integral, y nace con vocación de extenderse a otros centros de atención primaria.

La formación dio comienzo el pasado mes de octubre y se prolongará hasta junio de 2027, se imparte en el Centro Municipal de Santiago y Zaraiche en horario de 12.00 a 13.30 horas. A lo largo de estos meses, los profesionales sanitarios del Centro de Salud Vistalegre abordarán materias clave adaptadas a las distintas etapas de la vida, desde la primera infancia hasta las personas mayores.

Este proyecto pretende promover la salud más allá de las consultas a los profesionales sanitarios, de manera que se acerca el conocimiento práctico a los espacios cotidianos donde los vecinos conviven, aprenden y comparten experiencias.

La programación incluye talleres familiares dirigidos a la infancia, en los que se abordarán, entre otros asuntos de interés, la introducción de la alimentación complementaria, prevención de atragantamientos y primeros auxilios básicos. Está diseñado especialmente para familias con hijos de 3 a 6 meses.

Los cursos para adultos se centran en personas cuidadoras de familiares o usuarios dependientes, en reanimación cardiopulmonar básica para población general sin formación sanitaria previa y sesiones dirigidas a personas fumadoras que deseen abandonar el hábito en los próximos seis meses.

Asimismo, se han organizado talleres sobre estrategias para la menopausia y programa de ejercicios para prevenir caídas a través del método OTAGO, destinado a personas de entre 70 y 85 años que deseen mejorar su movilidad y prevenir caídas.