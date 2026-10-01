Cerca de 11 millones para mejorar la eficiencia energética de centros educativos y sanitarios

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MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha dado el visto bueno a 10.922.782 euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética destinados a mejorar la eficiencia energética de los centros públicos docentes y de los centros sanitarios de la Región de Murcia.

En concreto, 6.257.110 euros corresponden al Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia en el sector de los edificios existentes de titularidad pública de uso docente no universitario (PREE Docente), que ejecutará la Consejería de Educación y Formación Profesional, mientras que la Dirección General de Industria, Energía y Minas actuará como intermediaria con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El PREE Docente permitirá financiar actuaciones de rehabilitación energética que reduzcan el consumo y los costes energéticos y mejoren el confort de los centros. Entre las medidas contempladas figuran intervenciones en fachadas, cubiertas, carpinterías y protecciones solares; la mejora de instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente y ventilación; el empleo de energías renovables; la renovación de la iluminación, o la incorporación de sistemas de automatización y control.

MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS SANITARIOS

Por otra parte, los 4.665.672 euros restantes se destinarán al PREE Sanitario, que incluirá actuaciones de eficiencia energética en edificios del sector sanitario. Así, este programa permitirá impulsar su rehabilitación energética, reducir el consumo y los costes de energía, incorporar tecnologías más eficientes y avanzar en la reducción de emisiones.

Todas las actuaciones financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2030.