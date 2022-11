Cerca de 5.000 pasajeros llegan a Cartagena en una importante operativa que consolida al puerto como un gran destino

MURCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco cruceros vuelven a recalar en el Puerto de Cartagena en una importante operativa que vuelve a demostrar que la dársena de Cartagena cuenta con profesionales e infraestructuras que lo sitúan como uno de los principales puertos en destino de tráfico de cruceros en el Mediterráneo.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, ha resaltado que "es la segunda vez que se repite esta estampa en el Puerto de Cartagena. Un orgullo del trabajo bien hecho gracias al personal de la APC y comunidad portuaria y la implicación directa del Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma para poner en valor un destino que es elegido por las principales navieras para hacer escala en sus itinerarios por el Mediterráneo como una gran capital turística". Porque según ha recalcado Muñoz "no todos los puertos pueden acoger cinco cruceros a la vez".

En el día de hoy, han llegado cerca de 5.000 pasajeros británicos y estadounidenses, a bordo de los buques Vision of the Seas, de la naveira Royal Caribbean; Spirit of Discovery, de Saga Cruises Company; Silver Dawn, de Silver Sea; Marella Explorer 2, Marella Cruises; y el Star Legend, de Windstar Cruises.

"El turismo de cruceros sigue batiendo récord en Cartagena en un año donde la industria de cruceros está consolidando su recuperación tras la crisis del coronavirus. Un año donde están llegando 26 nuevos buques y cuatro nuevas navieras que eligen por primera vez Cartagena porque saben que es un destino de éxito", ha añadido.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, destaca que Cartagena vuelve a hacer historia con esta quíntuple escala. "Volver a contar con cinco cruceros en un mismo día es un éxito para Cartagena, que traslada la mejor imagen de la ciudad como capital regional del turismo y gran capital del Mediterráneo, lo que demuestra que se están haciendo bien las cosas", ha dicho Arroyo.

Cartagena y se ha contado con más de 40 efectivos de la Autoridad Portuaria y la colaboración del Ayuntamiento, con policía local, guías y Puerto de Culturas, así como el trabajo de los consignatarios Agencia Marítima Blázquez, Erhardt Mediterráneo y Bergé Marítima.

En la Terminal de cruceros han atracado los buques Marella Explorer 2 con más 1.700 pasajeros; y el Vision of the Seas, con 1.300 pasajeros. En el muelle de Santa Lucía y San Pedro, han recalado los cruceros Spirit of Discovery, con 950 turistas, y Silver Dawn, con 620 pasajeros. Ambos han sido trasladados en autobús, a lo largo de la mañana, al centro de la ciudad para iniciar su recorrido por las calles y centros y museos.

Y, por último, el crucero Star Legend, con 300 pasajeros, ha arribado en el Muelle de Curra, que también han sido trasladado a la ciudad en autobuses a lo largo de la mañana.

La presidenta de la Autoridad Portuaria ha alabado el gran trabajo del personal de la Autoridad Portuaria y de la Comunidad portuaria, como prácticos, amarradores, que "han facilitado que la operativa haya sido un éxito, cumpliendo desde primera hora de la mañana con los horarios para garantizar el atraque de los cinco cruceros y el traslado de los turistas, tanto a la llegada como a la salida. Estamos en un gran puerto como podido comprobar una vez más hoy y estamos preparados para seguir creciendo como motor económico y turístico".

Mañana domingo, también llegará al Puerto el crucero Oosterdam, de la naviera Holland American, con más de 1.400 turistas, la mayoría estadounidenses. Noviembre será el tercer mejor mes en escala y número de pasajeros con 35.000 cruceristas en 26 buques. Habrá tres nuevos buques que llegarán al puerto, el Norwegian Dawn, de Norwegian Cruises Lines; el Azamaran Onward, de Azamara Cruises; y el MSC Seaview, de MSC Cruceros.