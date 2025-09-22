La CHS aprueba un desembalse de 268 hm3 para el próximo año hidrológico 2025-2026

Reunión de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura - CHS

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha aprobado este lunes un desembalse de 268 hectómetros cúbicos para el año hidrológico 2025-2026, que arranca el próximo 1 de octubre, según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

La precipitación media areal en el año hidrológico que concluye este mes ha sido de 355 litros por metro cuadrado, unos 191 por encima de la registrada en el mismo periodo del año hidrológico anterior.

Además, la cantidad se sitúa unos 57 litros por metro cuadrado por encima del promedio de los últimos cinco años y unos 45 litros respecto a los últimos 10 años.

En cuanto a la distribución de las lluvias en el territorio, la CHS destaca que se ha observado una mayor concentración en las subcuencas de la cabecera del río Segura, de los afluentes por su margen derecha, en la cabecera del Guadalentín y en la zona litoral.

Durante el ejercicio 2024/2025, los consumos acumulados a fecha 11 de septiembre de 2025 han sido de 285 hectómetros, 63 menos con respecto al mismo periodo del año hidrológico anterior, y superiores en unos 42 al objetivo de consumo para este año hidrológico fijado en la Comisión de Desembalse en marzo de 2025.

Por su parte, las existencias de recursos propios de la cuenca a 11 de septiembre de 2025 son de 77 hectómetros cúbicos, 32 superiores a las existentes en la misma fecha del año hidrológico anterior.

Esta cifra ha sido posible gracias al cumplimiento de las restricciones propuestas en el ejercicio pasado y a un régimen de precipitaciones en la cuenca que sitúan el año hidrológico 2024/2025 como el quinto más húmedo de los últimos diez.

Los índices de escasez apuntan a que el subsistema cuenca está en 0,348, situación de prealerta y muy próximo al escenario de alerta, mientras el subsistema trasvase está en 1, normalidad. Con estos datos, el índice global se encuentra en 0,674, lo que lo sitúan también dentro de la normalidad.

Por todo ello, la Comisión de Desembalse ha adoptado por unanimidad un desembalse de hasta 268 hectómetros cúbicos para el próximo año hidrológico 2025-2026. Con ello se pretende llegar a unas existencias de, al menos, 60 hectómetros a final del próximo año hidrológico.

Según la CHS, todo ello conlleva mantener las vigentes restricciones a los usuarios de un 27% en valor medio para el período octubre-diciembre de 2025. En concreto, una reducción del 33,5% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos no tradicionales anteriores a 1933.

Por su parte, para el mismo periodo se adopta una reducción del 22,5% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores a 1933.

Las restricciones acordadas por unanimidad en el seno de la Comisión de Desembalse lo serán para el trimestre octubre-diciembre, siendo revisables a final de dicho periodo y con anterioridad si la evolución hidrológica no se ajustase a las predicciones realizadas.

No afectarán al abastecimiento urbano, que, según la CHS, "cuenta con las máximas garantías para el próximo año hidrológico", mientras que está previsto finalizar el actual "sin incidencias significativas".