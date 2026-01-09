El ciclo de los 'Lunes Literarios' regresa este lunes al Café El Sur con su 'Concurso de Escritura Rápida'

Participantes en una edición anterior del Concurso de Escritura Rápida - LUNES LITERARIOS

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' regresa este lunes, a partir de las 21.00 horas, al Café El Sur de Murcia con su tradicional 'Concurso de Escritura Rápida'. Así, después del parón navideño, el ciclo coordinado por el poeta y periodista Alberto Caride inicia su programación de 2026.

El 'Concurso de Escritura Rápida' volverá a retar a los asistentes a escribir un relato corto de 50 palabras exactas, ni una más y ni una menos, sobre un tema que se dará al comenzar el certamen. Para ello tendrán media hora de tiempo.

Los tres mejores textos, elegidos por un jurado constituido para la ocasión, recibirán un lote de libros y el ganador, además, un obsequio gentileza del Café El Sur. La participación está abierta al público y los asistentes sólo tendrán que traer un bolígrafo.