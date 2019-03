Cinco fotógrafas mostrarán su trabajo en el Cendeac dentro del ciclo 'Full Frame'

Publicado 24/03/2019 13:59:33 CET

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia (Cendeac), espacio gestionado por la Consejería de Turismo y Cultura, acogerá entre mayo y noviembre cinco encuentros con fotógrafas dentro del ciclo 'Full Frame', cuyo objetivo es familiarizar al público con las nuevas manifestaciones, visiones y tendencias de la fotografía contemporánea.

Coordinado por el colectivo Underphoto, "este ciclo se une a otras actividades en torno a la fotografía contemporánea que se celebran tanto en el Cendeac como en el Centro Párraga y propone diferentes conferencias-encuentros en los que se analizan proyectos fotográficos relevantes de artistas nacionales y también internacionales; profesionales que comparten con los asistentes su proceso creativo, sus influencias, así como sus hallazgos, éxitos y dificultades", según explicó la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones.

De este modo, añadió la responsable del ICA, "se pretende trazar una visión actual del mundo de la fotografía en España, en este caso en concreto profundizando en la mirada femenina a través de cinco relevantes fotógrafas". El objetivo es crear un entorno de debate en el que compartir experiencias y proyectos (exposiciones, fotolibros, etc.) y que puede dar pie a experiencias similares en el entorno de la Región de Murcia.

ENCUENTROS

El primer encuentro de 'Full Frame' tendrá lugar el 23 de mayo y estará protagonizado por la fotógrafa italiana Paola de Grenet (Milán, 1971). Colaboradora de numerosas revistas, publicaciones y editoriales nacionales e internacionales, De Grenet estudió Diseño Gráfico en el Camberwell College of Arts (Londres) y desde 2003 reside y trabaja a Barcelona. De forma paralela ha desarrollado proyectos personales, algunos de ellos reconocidos con premios como FotoPres La Caixa y Marco Pesaresi (Italia), que también han sido expuestos en espacios y certámenes como CaixaForum, PhotoMiami, Berliner Liste y Art Madrid.

El 20 de junio será el turno de la madrileña María Platero (1976), que compagina sus proyectos personales con su experiencia como profesional de la fotografía, la gestión cultural y la docencia. Es miembro del equipo creador de 'Fanzine 10x15', revista dedicada a la fotografía contemporánea, como editora y comisaria.

El ciclo continuará con la zaragozana Vicky Méndiz (26 de septiembre), licenciada en Historia del Arte y fotógrafa que vive y trabaja a caballo entre Zaragoza y París y cuyo campo de creación se sitúa en lo cotidiano y en la relación íntima del ser humano con la naturaleza y la memoria, y con Estela Sanchís (24 de octubre), licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Fotografía, Arte y Técnica e interesada en ahondar con su trabajo en las relaciones entre desconocidos y el 'voyeurismo' en la sociedad actual.

'Full Frame' finalizará el 28 de noviembre con Lúa Ribeira (Galicia, 1986), fotógrafa documental española residente en Inglaterra que fue seleccionada el pasado 2018 como 'miembro nominado' de la prestigiosa agencia Magnum. Se graduó en Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Diseño de Barcelona (BAU) y completó su formación en Fotografía Documental en la Universidad de Gales del Sur (Newport, Reino Unido).

Ha obtenido becas y distinciones como el Jerwood Photoworks Grant 2018, el Reginald Salisbury Fund 2016, Firecracker Grant 2015 y Ditto Press Beca en 2015, y participado en diferentes exposiciones y festivales. Su trabajo fue seleccionado por Susan Meiselas para su inclusión en la revista 'Raw View #7. Women looking at Women' y su trabajo ha sido también incluido en publciaciones como el 'British Journal of Photography'.

Todas las sesiones tendrán lugar en el Cendeac a las 19.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. Para la obtención del certificado de asistencia es necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a inscripciones@cendeac.net con el nombre del curso y los datos personales (nombre completo y DNI). Se deberá asistir al menos a cuatro de las cinco sesiones programadas. Más información en la página web www.cendeac.net.