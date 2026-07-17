Cinco personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una galería de arte de Cieza

CIEZA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia extinguieron este jueves un incendio declarado en el interior de la Galería Francisco Serrano, situada en la calle San Sebastián de Cieza. Como consecuencia del incendio, cinco personas fueron atendidas por inhalación de humo, sin que ninguna precisara traslado hospitalario.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió el aviso a las 13.13 horas, tras recibir una veintena de llamadas que alertaban de una importante salida de humo desde el interior del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), que iniciaron las labores de extinción y solicitaron el apoyo de una segunda dotación procedente del parque de Molina de Segura debido a la complejidad de la intervención.

Como medida de seguridad, la Policía Local de Cieza cortó las calles adyacentes para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Por su parte, sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 atendieron en el lugar a cinco varones, de entre 44 y 74 años, todos ellos con carácter leve por inhalación de humo y sin necesidad de ser trasladados a un centro hospitalario.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos realizaron tareas de ventilación, revisión y control del inmueble para garantizar la seguridad antes de dar por finalizada la intervención, que concluyó a las 20.14 horas.

En el operativo participaron bomberos del CEIS, efectivos del Servicio de Emergencias de Cieza (Protección Civil), sanitarios del 061, Policía Local y Guardia Civil.