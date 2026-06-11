Un coche arrolla a un hombre en su terraza tras un choque entre dos vehículos en Guadalupe (Murcia)

Archivo - Ambulancia '061' (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración al colisionar dos turismos en la avenida Juan Carlos I de la pedanía murciana de Guadalupe. Como consecuencia del choque uno de los vehículos ha golpeado a un hombre que se encontraba sentado en la terraza de una vivienda, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas informando del accidente a las 11.17 horas. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los sanitarios atendieron a las dos conductoras, dos mujeres de 53 y 20 años, de los turismos implicados, que fueron estabilizadas y trasladadas al Hospital Virgen de la Arrixaca con heridas leves. El hombre, de 57 años, que fue golpeado por uno de los turismos en el porche de su vivienda, fue estabilizado y trasladado al mismo centro con heridas graves.