El Colegio Oficial de Psicología celebrará el próximo lunes las I Jornadas 'Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N'

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia celebrará el próximo lunes, 25 de mayo, las I Jornadas de 'Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N'.

El evento, que tendrá lugar a las 9.00 horas en el salón de actos de su sede, busca analizar las necesidades sociales actuales y ofrecer herramientas prácticas contra la violencia de género, según ha informado la organización.

Desde la institución han explicado que la elección del '25-M' responde a una carga simbólica basada en la letra inicial de los elementos clave del conflicto.

Así, la "M" representa a las víctimas --Mujeres, Menores (afectados por violencia vicaria) y Mayores--, la naturaleza del problema --Maltrato y Machismo-- y el papel de los Medios de comunicación e instituciones en la visibilización de la lucha.

El encuentro pondrá el foco en los desafíos cotidianos que enfrenta el colectivo femenino en la actualidad. Entre las temáticas principales destacan el acoso digital y la violencia psicológica; el impacto de los estereotipos de género en la salud mental y herramientas de intervención para la prevención de la violencia machista.

La jornada está diseñada para un perfil multidisciplinar, dirigida tanto a profesionales de los ámbitos sanitario, social y jurídico como a representantes de la administración y al público general interesado en la materia.

El evento se desarrollará en la sede del Colegio en Murcia (calle Almirante Churruca, 1, bajo), con entrada libre hasta completar aforo.