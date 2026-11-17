El Colegio de Psicología de la Región de Murcia crea un grupo de trabajo sobre violencia machista y vicaria - COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE MURCIA

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de la Región de Murcia ha impulsado la creación de un grupo de trabajo integrado por profesionales con experiencia en el abordaje de la violencia machista contra las mujeres y la violencia vicaria, con el objetivo de contribuir a la prevención y sensibilización social, mejorar la atención a las víctimas y favorecer la coordinación entre los recursos especializados.

El grupo abordará las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, entre ellas la física, psicológica, económica, sexual, digital y obstétrica, así como las consecuencias que estas situaciones tienen sobre sus hijos e hijas, según ha informado la institución colegial.

El Colegio ha señalado que la violencia vicaria requiere una atención específica, ya que los agresores pueden utilizar a los menores para hacer daño a sus madres, mantener el control sobre ellas o prolongar su sufrimiento. En este sentido, ha advertido de que los niños y niñas también son víctimas directas de esta violencia y pueden sufrir secuelas emocionales y psicológicas.

Para dimensionar el problema, la institución recoge que en España se registraron durante 2025 un total de 33.373 mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos con medidas cautelares u órdenes de protección, según la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, cita datos del Ministerio del Interior que situaban en 1.543 los menores identificados como posibles víctimas de violencia vicaria por el sistema VioGén en mayo de 2026.

Entre los objetivos del grupo figuran promover la sensibilización sobre las distintas formas de violencia, mejorar la colaboración entre profesionales y organismos implicados, evitar la revictimización y favorecer una atención centrada en las necesidades de las mujeres. También pretende impulsar la formación de los profesionales de la Psicología, compartir experiencias y analizar las dificultades que surgen durante la intervención.

ACCIONES PREVISTAS PARA 2027

El Colegio ha detallado que, durante 2027, el grupo prevé elaborar campañas, infografías y vídeos divulgativos para dar a conocer las distintas manifestaciones de la violencia y las señales que pueden ayudar a identificarlas.

También contempla identificar los recursos especializados existentes, contactar con las entidades que trabajan en este ámbito y analizar los procesos de atención para detectar posibles situaciones de revictimización. A estas actuaciones se suman reuniones periódicas de sus integrantes, jornadas y seminarios formativos, así como la elaboración de guías, documentos técnicos y propuestas de actuación.

En cuanto a las propuestas de intervención, el Colegio considera necesario ofrecer una atención psicológica especializada, continuada y adaptada a las circunstancias de cada víctima. Asimismo, plantea mejorar la detección y valoración del riesgo, atender las consecuencias psicológicas de la violencia y favorecer la recuperación emocional y la autonomía de las personas afectadas.

Respecto a la violencia vicaria, la institución defiende que los menores sean reconocidos como víctimas directas y reciban atención específica, al tiempo que se proteja el vínculo con sus madres y se eviten intervenciones que puedan incrementar el daño.

El grupo estará coordinado por la psicóloga María Dolores Montalbán Ferrer y contará con Andrea López Béjar, María Martínez Ángel, Carmen Tárraga Palmis, Dana Mrozowick Gaudyn, Mari Carmen Cortijo Alcarria, Gloria Pilar Jiménez Costa, Judit Sánchez Castejón, Lucía Lozano García y Concepción Sánchez Luzón.