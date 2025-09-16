Una colisión múltiple entre varios turismos y una motocicleta deja tres heridos, uno de ellos grave, en Murcia

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado este martes heridas, una de ellas de carácter grave, en una colisión múltiple entre varios turismos y una motocicleta, en la pedanía murciana de San Ginés, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha registrado sobre las 6.26 horas, en el kilómetro 8 de la MU-30, sentido Caravaca, a la altura de dicha pedanía cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión entre cinco vehículos, cuatro turismos y una motocicleta.

Varias llamadas al '1-1-2' han alertado del accidente de tráfico, que ha dejado tres personas heridas, con edades comprendidas entre los 32 y 58 años.

Hasta el lugar se han desplazado ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Finalmente, los tres heridos han sido trasladados al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia para recibir la atención sanitaria necesaria. El herido de carácter grave ha sido el conductor de la motocicleta.