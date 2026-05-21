La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE acuerda consultar a la militancia de Cartagena sobre la moción de censura

Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE - PSRM-PSOE

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE acordó este miércoles por la tarde someter a consulta de la militancia de Cartagena el acuerdo alcanzado con Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena para la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento del municipio.

La votación se llevará a cabo de forma presencial y secreta el próximo martes, 26 de mayo, y en ella podrán participar los afiliados del Partido Socialista y de Juventudes Socialistas de Cartagena, según ha informado el partido.

La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López, ha defendido que el pacto busca "abrir una nueva etapa de progreso, esperanza y compromiso" en el municipio.

En este sentido, ha condicionado el apoyo socialista a la puesta en marcha de una "agenda progresista valiente que recupere la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en Cartagena".

"También en la aplicación de una serie de medidas destinadas a apoyar al tejido económico, impulsar proyectos estratégicos y acabar con la desigualdad territorial en el municipio", ha agregado.

López ha confirmado que los concejales del Grupo Municipal Socialista en la ciudad portuaria ya han firmado la moción de censura con el objetivo de "poner fin a la parálisis, el bloqueo y la descomposición" del Ejecutivo local.

A este respecto, ha acusado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, de mostrar "incapacidad para gestionar el Ayuntamiento", afirmando que ha "hundido al municipio desde el punto de vista económico y financiero y "lo ha condenado a la inestabilidad".

Por último, la dirigente socialista ha asegurado que el PSOE de Cartagena da este paso "con valentía" para "escribir un nuevo capítulo de progreso y avances sociales en el municipio, un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de la Región de Murcia".