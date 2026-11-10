La compra de una vivienda en la Región de Murcia requiere 17 años de alquiler para recuperar la inversión

Archivo - Bloques de vivienda en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adquisición de una vivienda en la Región de Murcia requiere 17 años de alquiler para amortizar el desembolso inicial, tras registrar una rentabilidad media del 5,9% en el segundo trimestre de 2026, según el informe 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2026' elaborado por Fotocasa.

La Región de Murcia se sitúa en una horquilla intermedia a nivel nacional junto a Canarias, por detrás de regiones como Baleares, con 24 años de periodo de amortización, y por delante de Castilla-La Mancha y Aragón, los territorios con el plazo más breve, estimado en 13 años.

En el ámbito municipal, Mazarrón encabeza el rendimiento de la inversión en el mercado regional con un plazo de recuperación de 11,9 años y una rentabilidad del 8,4%, seguido por Molina de Segura, con 13,5 años, y Murcia capital, con 16,3 años. Torre Pacheco presenta el periodo de amortización más prolongado entre las localidades al requerir 26 años de alquiler con una rentabilidad ponderada del 3,9%.

En la capital murciana, el distrito de Pedanías Oeste contabiliza el periodo de retorno más reducido con 12,9 años y una rentabilidad del 7,8%, frente al distrito Norte, que precisa 24,1 años de alquiler para amortizar el precio de compra con un rendimiento del 4,2%.