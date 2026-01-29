La compraventa de viviendas cae en la Región de Murcia un 0,1% en noviembre, hasta las 2.417 unidades, según notarios

Archivo - Fachada de vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 29 Ene.

La compraventa de viviendas ha caído en la Región de Murcia un 0,1% en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 2.417 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 5,6%, hasta las 961 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se ha situado en 1.278 euros por metro cuadrado, un 19% más que el mismo mes del año anterior, lo que representa el tercer mayor ascenso anual de todas las comunidades autónomas, tras los de Castilla-La Mancha (+22,3%) y el Principado de Asturias (19,5%).

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas ha caído un 2,4% en noviembre en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 61.217 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda ha subido un 6,5%, hasta las 32.138 operaciones.

El precio medio del metro cuadrado se ha situado en los 1.937 euros por metro cuadrado, registrándose un ascenso del 6,3% interanual, con especial avance en Castilla-La Mancha (+22,3%), Asturias (+19,5%) y Región de Murcia (+19%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos han disminuido un 4,4% interanual, alcanzando las 45.944 unidades, mientras que las unifamiliares se han incrementado un 4,2% interanual, hasta las 15.273 transacciones.

Respecto a los precios de los pisos, han tenido un ascenso del 7,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.226 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar ha promediado los 1.442 euros, un 5,3% más.

LA COMPRAVENTA CRECIÓ EN OCHO CCAA

La compraventa de vivienda ha crecido en ocho comunidades autónomas y se ha reducido en las nueve restantes. Por orden, los avances en el número de transacciones se han dado en Navarra (+10,4%), Extremadura (+5,2%), La Rioja (+4,2%), Castilla-La Mancha (+2,9%), Andalucía (+2,7%), Castilla y León (+2,1%), Cataluña (+0,9%), País Vasco (+0,2%).

En el lado contrario, se han registrado caídas en Comunidad de Madrid (-14,3%), Islas Baleares (-13,9%), Cantabria (-10,3%), Islas Canarias (-7,9%), Asturias (-6,7%), Galicia (-6,4%), Comunidad Valenciana (-4,1%), Región de Murcia (-0,1%) y Aragón (-1,2%).

LOS PRECIOS SÓLO CAEN EN CASTILLA Y LEÓN

En 16 autonomías se ha registrado un encarecimiento en el precio de la vivienda, con los mayores avances en Castilla-La Mancha (+22,3%), Asturias (+19,5%), Región de Murcia (+19%), Comunidad Valenciana (+12,7%), y Cantabria (+11%).

Detrás de ellas, han estado Cataluña (+9,7%), País Vasco (+9,4%), Islas Baleares (+9,1%), Comunidad de Madrid (+9,1%), Islas Canarias (+7,7%) y Aragón (+7,5%). En cambio, los precios de la vivienda han registrado retrocesos sólo en Castilla y León (-1%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN A LA VIVIENDA

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda han crecido un 6,5% interanual, hasta las 32.138 operaciones, mientras que la cuantía promedio de estos préstamos ha ascendido un 9,7% interanual, alcanzando los 178.332 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se ha situado en el 52,5%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo ha supuesto en media el 72,4% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda han crecido en 14 autonomías, pero han tenido descensos en Cantabria (-6,5%), Aragón (-4,1%) y Castilla y León (-1,2%).

Las comunidades cuyas tasas han superado la media nacional han sido Navarra (+17,4%), La Rioja (+17,3%), Castilla-La Mancha (+15,5%), Cataluña (+12,6%), Comunidad Valenciana (+10%), Extremadura (+10%) y País Vasco (+7,2%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución ha seguido siendo dispar por autonomías, pues ha crecido en 14 comunidades y ha decrecido en las tres restantes.

Así, han destacado los aumentos en Castilla-La Mancha (+23,4%) y Galicia (+21,9%) y el retroceso en Islas Canarias (-3,8%) y País Vasco (-0,6%).