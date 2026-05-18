La compraventa de viviendas en la Región mejora en marzo, pero continúa en tasas negativas con una caída del 6,5%

Archivo - Carteles de venta y alquiler de pisos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en marzo ha bajado un 6,5% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 2.260 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 8,31 puntos más, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, las 2.260 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de marzo en la Región de toda la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en la comunidad, 2.047 se realizaron sobre viviendas libres y 213 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 539 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.721 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 3.522 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.260 compraventas, 554 fueron herencias, 101 donaciones y 2 permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en la Región de Murcia 5.777 fincas urbanas a través de 3.563 compraventas, 847 herencias, 192 donaciones, 17 permutas y 1.158 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.279 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 443 herencias, 547 compraventas, 75 donaciones, 7 permutas y 207 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5% seguida de Navarra, un 8,21% más, y La Rioja (+5,23%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco y Canarias con caídas del 15,39%, 11,58% y del 8,93%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos.

Con el descenso registrado en el tercer mes del año, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de retrocesos después de que en enero y febrero bajara un 5% y un 0,5%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en marzo fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron un 10,2% interanual, hasta las 13.057 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,2%, hasta las 48.238 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.500 operaciones, un 1,6% menos que en marzo de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 10,4%, hasta un total de 3.795 transacciones.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), la compraventa de viviendas subió un 2,7% gracias al incremento de las operaciones sobre viviendas usadas, que aumentaron un 5,1%, frente al descenso en un 5,4% de las compraventas de viviendas nuevas.

En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 5,3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,8% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...