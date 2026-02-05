La compraventa de viviendas en la Región subió un 17,5% en 2025, hasta las 25.705, el 20,7% por parte de extranjeros

Archivo - Viviendas que se venden. - EUROPA PRESS - Archivo

El número de compraventas de vivienda en la Región de Murcia ha registrado un ascenso del 17,5% en 2025 en tasa anual, hasta las 27.507 operaciones, según se desprende de la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de los Registradores del cuatro trimestre del año.

La Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma con el mayor porcentaje de compras de vivienda por parte de extranjeros, con un 20,74%, lo que supone un descenso del 1,15% en comparación con el trimestre anterior.

Del total de compraventas en la Región durante el año pasado, 6.322 fueron de vivienda nueva, un 39,5% más que el año anterior, y 21.185 de vivienda usada, con un aumento interanual del 12,2%.

En cuanto al precio medio de la vivienda en la comunidad, en el cuarto trimestre de 2025 se ha situado en 1.449 euros por metro cuadrado, la quinta autonomía con el precio más bajo, por detrás de Extremadura (894 euros), Castilla-La Mancha (1.020 euros), Castilla y León (1.304 euros) y La Rioja (1.445 euros).

DATOS NACIONALES

El número de compraventas de vivienda ha registrado un ascenso del 10,7% en 2025 en tasa anual, superando las 705.000 operaciones, máximo desde 2008, mientras que el precio medio de la vivienda avanzó un 9,5%, hasta los 2.354 euros por metro cuadrado al cierre del año, máximo de la serie histórica.

Respecto al trimestre previo, el ascenso en el número de compraventas fue de un 2,2%, hasta las 178.270 operaciones entre octubre y diciembre, el segundo mayor resultado desde el tercer trimestre de 2007, mientras que el precio medio de la vivienda creció un 2,2% en el cuarto trimestre.

Por tipo de vivienda, el número de compraventas de vivienda usada alcanzó el máximo de toda la serie histórica en el último trimestre del año, con 141.450 operaciones (+2,3%), y un acumulado de 556.091 transacciones a lo largo de 2025 (+10,1%), máximo desde 2006. En el caso de la vivienda nueva, se alcanzaron las 36.820 operaciones al cierre del año (+2%), con un acumulado de 149.266 compraventas a lo largo de 2025 (+13,3%).

En todas las comunidades se produjeron incrementos interanuales, con un especial dinamismo en la Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León, con tasas de crecimiento en torno del 18%.

Respecto a los precios medios por tipo de vivienda, la vivienda usada registró un ascensos trimestral del 1,8%, hasta los 2.317 euros por metro cuadrado al cierre del año, y la vivienda nueva se encareció un 3,7%, hasta los 2.500 euros por metro cuadrado, máximos históricos para ambos casos.

"Tenemos un mercado inmobiliario fuerte y dinámico por número de compraventas, en los últimos dos trimestres se ha estancado un poco la compraventas e hipotecas, con una brecha importante entre comunidades autónomas", ha expuesto el vicedecano del Colegio de Registradores, Alfredo Delgado.