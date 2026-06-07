La Comunidad abre nuevas oportunidades de negocio en Asia con una misión comercial a Vietnam y Filipinas

Misión Comercial A Vietnam Y Filipinas Organizada Por El Info. - CARM

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), llevó a cabo a finales del pasado mes de mayo una misión comercial directa multisectorial a Vietnam y Filipinas en la que participaron seis empresas de la Región.

El objetivo de esta actuación es impulsar la presencia de compañías murcianas en dos de los mercados emergentes con mayor crecimiento y proyección del sudeste asiático, con el fin de favorecer nuevos contactos comerciales y la apertura de oportunidades de negocio.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que "la internacionalización es una de las grandes herramientas para fortalecer la competitividad de las empresas de la Región y ampliar su capacidad de crecimiento. Vietnam y Filipinas representan mercados con enorme potencial para sectores en los que la Región de Murcia cuenta con experiencia, innovación y capacidad exportadora".

Las empresas participantes pertenecen a sectores muy diversos, como elaboración de vinos, alimentación, sistemas de irrigación, fertilizantes y abonos, moda y helados. Durante la misión, los representantes regionales mantuvieron reuniones individuales con distribuidores, almacenistas, importadores y prescriptores locales, en una agenda diseñada para facilitar acuerdos comerciales y consolidar relaciones empresariales en ambos destinos.

Vietnam se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos del sudeste asiático gracias a su crecimiento económico, su proceso de industrialización y el aumento de la demanda en ámbitos como la agroindustria, la tecnología aplicada, las soluciones industriales y las energías renovables.

Filipinas, por su parte, continúa ofreciendo oportunidades de crecimiento para empresas vinculadas sobre todo a sectores en los que la Región de Murcia es referente como los de la alimentación, la agricultura, la energía o las infraestructuras.

Las exportaciones a Vietnam superaron en 2025 los nueve millones de euros, y en los dos primeros meses de 2026 las empresas regionales han exportado ya por valor de tres millones de euros, un 71,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato sitúa a la Región de Murcia como la décima provincia española que más exporta a este mercado.

En cuanto a Filipinas, las exportaciones alcanzaron el pasado año 20,16 millones de euros, lo que sitúa también a la Región como la décima provincia española más exportadora a este país. Entre enero y febrero de este año, las exportaciones alcanzan 1,37 millones de euros, y entre los productos más exportados figuran el azúcar y productos de confitería, las preparaciones alimenticias diversas y los ingredientes y aditivos para la alimentación.

"Queremos que las empresas de la Región de Murcia estén presentes allí donde se están generando nuevas oportunidades económicas y acompañarlas en ese proceso de apertura al exterior", destacó Marín, que recordó que esta misión se enmarca en la planificación para el año 2026 del Plan de Promoción Exterior que el INFO desarrolla en colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca y que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder).