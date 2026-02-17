La Comunidad afea a Gobierno central y sindicatos que dejen "de lado" a la patronal en el acuerdo de subida del SMI

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha criticado este martes que el Gobierno central y las organizaciones sindicales hayan "dejado de lado" a la patronal en el acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Todos los acuerdos que mejoren la calidad de vida de los trabajadores son bienvenidos, lo que sí echamos en falta es que en acuerdos en los que hay más partes implicadas no se cuente con ellas", ha dicho Marín, tras ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa.

A juicio del titular de Economía, "se debía haber contado con la patronal también y lo ideal hubiera sido un acuerdo a tres bandas".

Respecto a los márgenes empresariales que aducen el Ejecutivo central y las organizaciones sindicales para argumentar la subida del SMI, Marín ha afirmado que esa es "una cuestión ideológica, más que económica".

"La Región de Murcia lidera el crecimiento del PIB en toda España, y en esto tienen mucho que decir las empresas, que son tremendamente proactivas. Y a mayor proactividad y a mayor crecimiento, mayor margen, pero también habría que ver en qué se emplea este margen", ha dicho.

Al hilo, ha explicado que los empresarios de la Región son "especialmente cautelosos con sus márgenes" y en muchos casos los "reinvierten" en sus instalaciones y en contratar más personal, lo que "retroalimenta" el sector económico murciano y ofrece "magníficos resultados" en términos de crecimiento.