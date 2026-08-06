La Comunidad afirma que su sistema de protección de menores está "absolutamente saturado"

Archivo - La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón - CARM - Archivo

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha asegurado este jueves que el sistema de protección de menores de la Región de Murcia está "absolutamente saturado" tras la llegada en julio de 132 menores migrantes no acompañados por vía marítima, 20 de ellos durante el último fin de semana, al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno de España sobre el anunciado reparto de menores desde Ceuta.

Antes de informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, López Aragón ha atribuido la situación de Ceuta al "fracaso de la política migratoria del Gobierno de España", al considerar que el Ejecutivo central "ha vuelto a llegar tarde, mal y sin soluciones", y ha defendido que la política migratoria y el control de fronteras son competencias estatales.

La portavoz ha asegurado que la Región "siempre ha demostrado su solidaridad y su compromiso con la atención y protección de los menores", pero ha advertido de que esa solidaridad "no puede confundirse con obligar a las comunidades autónomas a asumir nuevas responsabilidades sin proporcionarles los medios económicos necesarios".

En este sentido, ha señalado que el sistema regional de protección "no dispone ni de la información ni de la financiación necesaria para atender nuevas derivaciones con las garantías que estos menores necesitan" y ha reclamado al Gobierno central que aporte los recursos necesarios.

Preguntada por si la Comunidad rechazará la acogida de menores procedentes de Ceuta, López Aragón ha respondido que el Ejecutivo regional no puede pronunciarse sobre esa posibilidad porque "el Gobierno de España no nos ha contactado, no tenemos ninguna noticia al respecto".

Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo central debe informar previamente a las comunidades autónomas y dialogar con ellas porque, según ha dicho, "no todas las comunidades autónomas tienen la misma situación", al recordar que la Región de Murcia es "triple puerta de entrada" de inmigración.

En respuesta a otra pregunta, ha reiterado que la Región está "absolutamente saturada" y ha criticado que el Estado no aporte financiación para los menores que llegan por vía marítima y que, en el caso de los trasladados por el Gobierno central, solo financie el primer mes.

Por último, preguntada por si el Gobierno regional cumplirá la normativa en materia de extranjería, López Aragón ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "va a cumplir todas las leyes y con la Constitución".