La Comunidad amplía las ayudas a la ELA a patologías irreversibles y eleva su presupuesto a 500.000 euros

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha modificado la orden reguladora de subvenciones dirigidas a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para extender estas ayudas económicas a pacientes de otras patologías irreversibles y de alta complejidad en sus cuidados, según recoge este viernes el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La disposición adapta la normativa autonómica a los marcos fijados por la Ley 3/2024 de ámbito nacional y por el Real Decreto 969/2025 al extender el objeto y la denominación de la orden de bases reguladoras para incorporar a personas con procesos neurológicos y no neurológicos que generen situaciones de dependencia extrema y necesidad de cuidados continuados.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia no competitiva a las personas residentes en la Región de Murcia que cuenten con el diagnóstico de ELA o que cumplan los criterios operativos fijados por el Real Decreto 969/2025 al término del plazo de presentación de solicitudes, con el objetivo de reforzar la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y aminorar los costes económicos derivados del proceso degenerativo de las patologías.

Tras la publicación del texto, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha confirmado la consignación de una partida de 500.000 euros para financiar estas subvenciones, lo que supone un incremento de 200.000 euros respecto al ejercicio anterior, con el fin de cubrir los gastos derivados del cuidado de las personas enfermas.

"Con estas ayudas llegamos donde el Gobierno de Sánchez no llega", ha indicado López Miras en un mensaje en la red social 'X'.