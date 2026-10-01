La Comunidad aprueba una inversión de más de 15 millones para financiar los servicios sociales municipales

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado el decreto que autoriza la concesión directa de subvenciones, por un importe global de 15,3 millones de euros, a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para financiar las actuaciones en materia de servicios sociales de atención primaria. Del importe total, 15.358.700 euros, cerca de 8,4 millones proceden de fondos propios de la Comunidad, y se distribuye entre 29 ayuntamientos y cuatro mancomunidades que cuentan con Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.

El decreto incluye las subvenciones destinadas al Ayuntamiento de Cartagena y al Ayuntamiento de Murcia, los dos municipios con mayor densidad de población, por un importe de 1.926.382 euros y 3.336.902 euros, respectivamente.

Desde el año 2015, la financiación dirigida al desarrollo de actuaciones en esta materia se viene concediendo mediante subvenciones a cada entidad local. Las prestaciones que son objeto de este decreto se encuentran recogidas en la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Incluyen programas de orientación social, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, atención a la infancia y familia, o de dinamización comunitaria, entre otros.