La Comunidad asegura que solo quedan por resolver expedientes pendientes de subsanación de las ayudas al alquiler

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, interviene en el Pleno de la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha asegurado este miércoles en la Asamblea Regional que el Gobierno autonómico ya ha reconocido y concedido más de 2,7 millones de euros de los tres millones previstos en la convocatoria de ayudas al alquiler del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (PAEV) 2022-2025 y que los expedientes que quedan por resolver se encuentran pendientes de subsanación de deficiencias.

Así lo ha señalado durante una interpelación formulada por el diputado de Izquierda Unida-Verdes y miembro del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, quien ha denunciado los retrasos en la resolución y el pago de estas ayudas destinadas a personas y familias con bajos ingresos.

"Están reconocidas y concedidas a día de hoy más de 2,7 millones de euros de los tres que usted refería y lo poco que queda por resolver son cuestiones de subsanación de expedientes", ha afirmado García Montoro, quien también se ha comprometido a responder por escrito a las preguntas parlamentarias pendientes del diputado.

Álvarez-Castellanos ha recordado que el convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda contemplaba inicialmente cuatro millones de euros para este programa, aunque la convocatoria, publicada en julio de 2024, se dotó finalmente con tres millones.

Asimismo, ha explicado que el plazo de presentación de solicitudes concluyó el 1 de marzo de 2025 y que la Administración autonómica disponía de seis meses para resolverlas.

El parlamentario ha denunciado que, según los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados en el Portal de Transparencia, correspondientes al mes de agosto, únicamente figuraban 225.437 euros en la fase de obligaciones reconocidas y pagos, lo que representa aproximadamente el 7,5% de los tres millones de euros consignados.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo regional le había comunicado previamente la existencia de 2.705 solicitudes registradas y ha reclamado conocer cuántas habían sido resueltas efectivamente, al tiempo que ha cuestionado que la Administración no haya contestado a otras preguntas parlamentarias relacionadas con los retrasos.

"Hoy hay miles de personas, al menos 2.000, yo creo que 2.500, pendientes de sus respuestas", ha manifestado Álvarez-Castellanos, quien ha recordado que estas subvenciones están dirigidas a familias y personas vulnerables con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Tras escuchar la respuesta del consejero, el diputado ha insistido en la necesidad de aclarar si los 2,7 millones anunciados han alcanzado ya la fase de reconocimiento de obligaciones y pago o si únicamente corresponden a ayudas concedidas administrativamente.

"Usted ha dicho que están resueltas prácticamente todas por un valor de 2,7 millones de euros. Eso es lo único con lo que me quedo de sus respuestas", ha señalado el parlamentario, quien ha preguntado expresamente en qué fase del procedimiento se encuentran esas cantidades.

Por su parte, García Montoro ha defendido la política de vivienda del Gobierno regional frente a la desarrollada por el Ejecutivo central, al que ha responsabilizado del encarecimiento de los alquileres y de la reducción de la oferta de inmuebles disponibles.

El consejero ha destacado que la Estrategia Regional de Vivienda Asequible apuesta por aumentar la oferta, reducir las trabas burocráticas y proporcionar seguridad jurídica a los propietarios. Asimismo, ha recordado que la Comunidad prepara una convocatoria de 16 millones de euros en ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 35 años.

EL PSOE RECLAMA EL PAGO DEL BONO ALQUILER JOVEN

En otra interpelación, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha reclamado explicaciones al consejero sobre los remanentes de los fondos transferidos por el Gobierno de España para financiar el Bono Alquiler Joven y ha denunciado que miles de beneficiarios continúan esperando el abono de las subvenciones.

Ortega ha asegurado que la Región de Murcia recibió 26,5 millones de euros entre 2022 y 2024 para financiar este programa y ha cuestionado que, según ha indicado, la transferencia correspondiente a 2025 se redujera a 265.000 euros.

El parlamentario socialista ha citado una denuncia de UGT de septiembre, según la cual más de 2.000 jóvenes seguían pendientes de cobrar estas ayudas, y ha exigido al Ejecutivo autonómico que detalle cuánto dinero ha recibido, cuánto ha ejecutado y qué cantidades quedan pendientes de pago.

"Los más de 2.000 jóvenes que están esperando sus ayudas no quieren que se las concedan, quieren que se las paguen", ha afirmado Ortega, quien ha reprochado al Gobierno regional que anuncie nuevas convocatorias mientras, según ha sostenido, siguen pendientes de abono subvenciones anteriores.

Además, ha criticado que el Ejecutivo autonómico no haya gestionado adecuadamente los fondos estatales y ha cuestionado el destino de los remanentes. En este sentido, ha asegurado que la Comunidad ha dejado sin utilizar 8,5 millones de euros que podrían haber llegado a los beneficiarios.

Ortega también se ha referido a la nueva convocatoria de 16 millones de euros anunciada por el Gobierno regional y ha destacado que más de diez millones proceden, según ha señalado, de fondos del Ejecutivo central.

En su respuesta, García Montoro ha atribuido la existencia de remanentes a los requisitos establecidos por el Gobierno de España para acceder al Bono Alquiler Joven, que ha considerado excesivamente restrictivos y que, a su juicio, han impedido que numerosos solicitantes puedan beneficiarse de estas subvenciones.

"Las condiciones del Bono Alquiler Joven las estableció su Gobierno, el de Pedro Sánchez, y son las que precisamente han impedido que los jóvenes se beneficien de esta ayuda porque casi nadie cumple los requisitos", ha manifestado el consejero.

García Montoro ha explicado que los fondos sobrantes tienen carácter finalista y ha asegurado que el Ejecutivo regional solicitó al Ministerio de Vivienda poder destinarlos a otras líneas de ayudas más sencillas de gestionar, una petición que, según ha señalado, fue rechazada.

El responsable autonómico de Fomento también ha defendido las actuaciones desarrolladas por la Comunidad en materia de vivienda y ha citado el impulso a la construcción de 111 viviendas de alquiler asequible, la adquisición de 86 inmuebles y la cesión de 173 viviendas sociales.

Asimismo, ha señalado que cerca de 1.300 jóvenes han podido acceder a una vivienda gracias al Aval Joven y ha mencionado proyectos para promover más de un centenar de viviendas destinadas al alquiler juvenil en la ciudad de Murcia.

Finalmente, Ortega ha insistido en que el Gobierno regional debe concretar cuándo abonará las ayudas pendientes y ha rechazado que los trámites administrativos justifiquen los retrasos. "Que se ponga a trabajar y que pague ya", ha reclamado el diputado socialista.