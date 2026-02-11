Comunidad y Ayuntamiento critican que la decisión de la regeneración de Portmán quede en manos de una consultora privada

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, se reúne con el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, para valorar la última decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la regeneración de Portmán - EUROPA PRESS

MURCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de La Unión han criticado que el Ejecutivo de la nación "traslade decisiones estratégicas y el futuro de Portmán a operadores privados, ignorando el consenso unánime existente entre las tres administraciones públicas y los vecinos de la Sierra Minera".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el consejero Jorge García Montoro, que considera que "esa renuncia a ejercer el liderazgo público en un proyecto de esta magnitud supone una grave irresponsabilidad política y medioambiental".

Por su parte, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha denunciado que una decisión de tal importancia como es la regeneración de la Bahía de Portmán, que es "estrictamente política y no técnica", quede en manos de una consultora "pagada por el Gobierno de España".

A juicio de Zapata, a la consultora "se le debe decir si queremos recuperar 200, 600 o ningún metro de línea de bahía, debe partir del consenso político que se alcance en la Comisión de Seguimiento", pero considera que no se puede dejar en manos de un agente privado una decisión "estratégica" que afecta a "miles" de vecinos.

El consejero ha puntualizado que Portmán "no necesita más cambios de criterio, necesita una decisión definitiva, técnicamente solvente y ejecutable con un calendario y con un presupuesto".

Y ha recordado que el Ejecutivo regional, junto al Ayuntamiento y los vecinos de la Sierra Minera, "van de la mano con una postura unánime y unidad inquebrantable respecto al consenso alcanzado en 2006 mediante un acuerdo suscrito entre las diferentes administraciones, incluido el propio Ministerio, en la que el Gobierno central se comprometía a regenerar la Bahía de Pormán".

El consejero ha defendido "la regeneración hasta la cota de los 250 metros" como la "única" alternativa que se contempla, ya que "permite compatibilizar de forma equilibrada la recuperación ambiental, el desarrollo de las actividades marítimas y la recuperación social de Portmán".

Entiende que la postura del Gobierno central "es decepcionante porque confirma la falta de criterio técnico firme, la ausencia de dirección clara y la continua dilación en la adopción de una solución definitiva para el mayor desastre medioambiental de la historia reciente de España".

"El Ministerio vuelve a optar por aplazar decisiones en lugar de afrontar una solución óptima y de consenso", ha reprobado García Montoro, que ha cuestionado si "habrá que esperar otro año más para llegar finalmente a la solución de los 250 metros que ya estaba técnicamente sobre la mesa".

El consejero considera que el Ministerio "ha dado bandazos en las últimas soluciones planteadas durante el último año, defendiendo públicamente opciones que ahora abandona, pese a que ni siquiera contaba con certeza técnica plena según los propios estudios del CEDEX".

Igualmente, destaca que "las afirmaciones rotundas realizadas por el secretario de Estado, Hugo Morán, quedan desacreditadas y pierden valor, generando inseguridad y desconfianza, tanto institucional como social".

Asimismo, resulta "significativo", dice, que "existan recursos para estudios, informes y replanteamientos sucesivos, pero no para ejecutar las obras necesarias que permitan una regeneración ambiental y social real y completa de la bahía".

Zapata ha tachado de "inasumible" que la Consejería, el Ayuntamiento y los vecinos "nos tengamos que enterar de un cambio de criterio por una nota de prensa", ya que, ha recordado, "existe un organismo que se llama Comisión de Seguimiento, que es el lugar en donde se deben comunicar y adoptar las decisiones".

Por tanto, reprueba, el Gobierno de España "mantiene la vía unilateral, rechazando la opinión del Ayuntamiento, los vecinos, los colectivos ecologistas y del Gobierno murciano".

También se retrata una "decisión política y no técnica que quieren dejar en manos de una consultora, de una UTE formada por dos consultoras", denunciando, al hilo, "la incoherencia de la ministra y del secretario de Estado".

"La ministra dijo en el Senado que el sellado de la bahía era la única opción viable y factible desde el punto de vista técnico y medioambiental. Y otro tanto dijo el secretario de Estado en la comisión de seguimiento celebrada en el pasado mes de abril de 2025", recuerda.

Sin embargo, lamenta, "ahora nos encontramos con que la decisión alberga la posibilidad de tomar cualquier solución y renuncian a hacerlo por sí mismos, sino que derivan esta responsabilidad hacia la consultora".

MOVILIZACIONES

A tenor de los hechos, el alcalde ha anunciado que reiterarán la convocatoria de la comisión de seguimiento para que el Estado explique "por qué renuncia a tomar una decisión y se deja que esa decisión la tome la consultora".

Preguntado sobre si se plantea un calendario de movilizaciones ha asegurado que sí, ya que ha tenido la oportunidad de despachar con colectivos vecinales, ecologistas y el consejero y coinciden en "tomar medidas al respecto".

Una de las más inmediatas, ha adelantado, será llevar al próximo Pleno, de carácter ordinario, "una moción para denunciar estas prácticas, intolerables e inasumibles".

Igualmente, cuentan con el respaldo del Pleno para convocar movilizaciones "en nombre del Ayuntamiento".