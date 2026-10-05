La Comunidad y el Banco de España forman a 300 mayores para reforzar su seguridad frente al fraude financiero

Las consejeras de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital y de Política Social, Familias e Igualdad, Marisa López Aragón y Conchita Ruiz, junto al director del Banco de España en la Región de Murcia, Luis Expósito - CARM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), y en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha organizado junto al Banco de España un ciclo de talleres de educación financiera que permitirá formar a alrededor de 300 personas mayores este curso.

La consejera de Hacienda, Marisa López Aragón, ha explicado durante la inauguración de la iniciativa que en estas sesiones se pone "el foco en la seguridad de nuestros mayores", a través de una formación que ofrece "herramientas claras para identificar engaños y saber cómo actuar ante situaciones de riesgo", según ha informado la Comunidad.

Por su parte, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha destacado que la Administración busca acompañar a este colectivo para enseñarle a "perder el miedo a la banca digital" y darles recursos para que manejen sus finanzas "con total seguridad, en un mundo que cada vez es más digital", lo que contribuirá a "reducir la brecha social generada por la complejidad de este sector".

Durante los talleres, titulados 'Seguridad financiera en acción: protégete del fraude', se abordan modalidades de engaño habituales como 'phishing', 'smishing', 'vishing', 'malware', estafas a través de WhatsApp, falsos códigos QR, suplantación de identidad, engaños en plataformas de compraventa y los fraudes relacionados con compras por internet.

Asimismo, el personal técnico del Banco de España ha trasladado recomendaciones concretas para proteger información personal, verificar remitentes y direcciones web, como evitar enlaces sospechosos, no compartir claves, revisar movimientos bancarios, utilizar canales oficiales y prevenir riesgos en redes Wifi públicas y cajeros automáticos.

La programación se desarrollará entre los meses de octubre y abril con la participación de 11 centros sociales de mayores de la Región.

La mitad de las sesiones se impartirán en la sede del Banco de España en Murcia --con usuarios de Murcia, Mazarrón, Caravaca de la Cruz, Cieza, La Unión y Roldán-- y la otra mitad en centros gestionados por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en Lorca, Jumilla, Yecla, Cieza, La Unión y Molina de Segura.

Con este nuevo ciclo, cerca de 900 personas habrán recibido esta formación desde que estos talleres empezaron a impartirse hace tres años.

Además, con motivo del Día de la Educación Financiera, celebrado bajo el lema 'Ahorra, invierte, avanza', la Consejería de Economía ha programado talleres en los colegios Magda de Ceutí y Majal Blanco de Santomera los días 6 y 8 de octubre, una charla coloquio en el IES Alfonso X de Murcia el 9 de octubre y un juego interactivo de preguntas disponible en la web del Icref a partir del 7 de octubre.

López Aragón ha asegurado que el Gobierno regional continuará "acercando la educación financiera a todos los ciudadanos y, especialmente en este caso, a las personas mayores".