La Comunidad busca reunirse "lo antes posible" con los nuevos propietarios de Sabic para abordar el futuro de la planta

Reunión de la Mesa Laboral de seguimiento de Sabic celebrada recientemente - CARM

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional tiene previsto reunirse "lo antes posible" con los nuevos propietarios de la planta de Sabic en Cartagena para conocer sus planes de futuro y tratar de garantizar la viabilidad de las instalaciones y la continuidad de los puestos de trabajo.

Tras conocerse que la gestión de la planta ha sido transferida a una nueva empresa, que asumirá la actividad a partir de este mes de agosto, la Comunidad ha iniciado las gestiones para mantener un encuentro con sus responsables e iniciar un diálogo directo, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En las últimas semanas, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena han mantenido diversos contactos tanto con los responsables de Sabic como con los compradores y el comité de empresa. Además, a mediados de junio se reunió la Mesa Laboral de seguimiento de Sabic, integrada por representantes de las consejerías de Empresa y de Industria, el Consistorio cartagenero y los representantes de los trabajadores, para analizar la evolución del proceso de compraventa.

Asimismo, hace algo más de una semana, las consejerías de Empresa y de Industria, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, remitieron una carta a los compradores en la que les instaban a abrir un diálogo directo y buscar soluciones para garantizar el futuro de la planta y de su plantilla.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha asegurado que el Ejecutivo regional permanece "vigilante" ante la evolución de la operación y ha reiterado que trabaja desde que se conoció el proceso de venta para encontrar "la mejor solución" para los trabajadores, la ciudad de Cartagena y su tejido industrial.