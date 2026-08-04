La Comunidad busca reunirse "lo antes posible" con los nuevos propietarios de Sabic para abordar el futuro de la planta

Reunión de la Mesa Laboral de seguimiento de Sabic celebrada recientemente
Reunión de la Mesa Laboral de seguimiento de Sabic celebrada recientemente - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 4 agosto 2026 16:43
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MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional tiene previsto reunirse "lo antes posible" con los nuevos propietarios de la planta de Sabic en Cartagena para conocer sus planes de futuro y tratar de garantizar la viabilidad de las instalaciones y la continuidad de los puestos de trabajo.

Tras conocerse que la gestión de la planta ha sido transferida a una nueva empresa, que asumirá la actividad a partir de este mes de agosto, la Comunidad ha iniciado las gestiones para mantener un encuentro con sus responsables e iniciar un diálogo directo, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En las últimas semanas, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena han mantenido diversos contactos tanto con los responsables de Sabic como con los compradores y el comité de empresa. Además, a mediados de junio se reunió la Mesa Laboral de seguimiento de Sabic, integrada por representantes de las consejerías de Empresa y de Industria, el Consistorio cartagenero y los representantes de los trabajadores, para analizar la evolución del proceso de compraventa.

Asimismo, hace algo más de una semana, las consejerías de Empresa y de Industria, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, remitieron una carta a los compradores en la que les instaban a abrir un diálogo directo y buscar soluciones para garantizar el futuro de la planta y de su plantilla.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha asegurado que el Ejecutivo regional permanece "vigilante" ante la evolución de la operación y ha reiterado que trabaja desde que se conoció el proceso de venta para encontrar "la mejor solución" para los trabajadores, la ciudad de Cartagena y su tejido industrial.

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