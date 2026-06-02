La Comunidad demanda debatir en el Congreso la reforma de las reglas de explotación del trasvase por el Miteco

El consejero, Joaquín Buendía, junto al presidente del SCRATS, Lucas Jiménez - CARM

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha demandado este martes que la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se someta a debate y votación en el Congreso de los Diputados, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha trasladado esta exigencia tras mantener su primer encuentro oficial con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, con el fin de coordinar la estrategia de defensa de la infraestructura.

Durante la reunión, Buendía ha subrayado que el agua constituye "la prioridad absoluta" del Ejecutivo autonómico y ha calificado el trasvase como un recurso "irrenunciable" para el desarrollo de la Región de Murcia.

En este sentido, ha censurado la pretensión del Gobierno de España de recortar 100 hectómetros cúbicos de regadío para el Levante, una medida que ha tildado de "castigo" a la Región de Murcia y de "ataque directo a la soberanía alimentaria" de todo el país.

El titular de Agua ha argumentado que el problema hídrico en España es "exclusivamente de reparto" y ha señalado que a nivel, nacional se dispone de más de 100.000 hectómetros cúbicos de recursos convencionales de los que solo se utiliza un tercio, por lo que considera que "penalizar los 200 hectómetros cúbicos que recibe la Región de Murcia responde a un interés puramente político".

Para profundizar en la estrategia técnica y legal frente a estos "recortes", el consejero ha avanzado la celebración de una reunión de trabajo con toda la Junta de Gobierno del Scrats el viernes 12 de junio.

Asimismo, el Gobierno regional tiene previsto activar la vía jurídica y parlamentaria para frenar la modificación de las reglas de explotación con la defensa, por vías legales, que cualquier cambio normativo debe contar con la participación de la Cámara Baja.

Además, Buendía ha anunciado el envío formal de sendas cartas al ministro de Agricultura y a la ministra para la Transición Ecológica para solicitar un primer contacto, así como una comunicación al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para "recabar su implicación en la defensa de la infraestructura".